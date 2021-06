Carmen Frei califica de “inoportunas y ofensivas” palabras de Jadue y asegura que “no puede ni vamos a aceptar imposiciones que me parecen fuera de lugar”

Como “inoportunas y ofensivas”. Así calificó la presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei, los dichos del alcalde de Recoleta y carta presidencial del PC, Daniel Jadue, respecto a que en un eventual gobierno bajo su administración pediría un estatuto de garantía a la Democracia Cristiana (DC) y a las FF.AA. para que no colaboren con un gobierno extranjero.

Dichos que generaron molestia en la falange. “Lamento declaraciones inoportunas y ofensivas del candidato del PC. La DC siempre ha condenado las dictaduras en cualquier parte del mundo, del signo que sean. Hemos luchado por la democracia, la libertad y los DD.HH”.

“El candidato del PC no puede ni vamos a aceptar imposiciones que me parecen fuera de lugar. Él esta tratado de polarizar a nuestro país y eso es retrotraernos a los años 60. El pasado fue muy doloroso, nos ha costado demasiado y no vamos a aceptar la polarización”, agregó la timonel.

Frei insistió en que “no vamos a aceptar imposiciones ni matonaje” y que “nosotros no aceptamos descalificaciones ni matonaje, vamos a buscar dentro de nuestro aliados la mejor conducción que nos lleve al éxito”.

Durante esta mañana el Presidente Sebastián Piñera también criticó los dichos del presidenciable comunista y aseguró que “esas palabras reflejan una muy mala comprensión de la democracia y de nuestro Estado de derecho”.