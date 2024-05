Carmona insiste en defensa a Jadue previo a su formalización y apunta que indagatoria está “politizada de origen”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, este lunes cerró filas con su correligionario y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien este miércoles 29 de mayo será formalizado por presuntos delitos de corrupción.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputa al jefe comunal los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que fue liderada por el exabanderado presidencial.

La indagatoria contra el alcalde es encabezada por la fiscal Giovanna Herrera, quien en esa jornada solicitaría la prisión preventiva del militante del PC.

Consultado en esta jornada por la audiencia que se vivirá este miércoles, el timonel del PC dijo que “el tema está politizado de origen por las partes que hay” y que eso “no significa que esto sea un tribunal ni una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, sino lo es la Fiscalía, y yo he dicho también que no es mi espacio ese, para eso están los abogados, pero yo he dado una mirada política”.

Carmona sostuvo que Jadue está siendo apuntado “por su gestión política y por tanto tiene una carga, tiene que ver con obras que son obras políticos sociales. El tener un edificio de departamentos para arriendo a precio justo, lo mismo para tener una casa de acogida a las mujeres que son violentadas, o tener librerías, farmacias, ópticas de beneficio a la comunidad”.

“Es su gestión en tanto una autoridad, en una misión que ha sido el único capaz de estrujar al máximo toda la interpretación de la ley y permitir que el municipio incursione en gestión, que termina siendo beneficio directo para su comunidad”, recalcó.

Y luego agregó: “Él no está siendo acusado porque se compró peluches, ni porque no sé qué cosa hizo con las platas, primero de la municipalidad, porque este es un tema que es lejos por sobre la municipalidad, y tiene que ver con la organización de las farmacias populares”.

A principios de abril, Carmona había anunciado que él PC no suspenderá la militancia del alcalde de Recoleta. “La otra parte tiene que demostrar y demostrarnos cuáles son los cargos y cuál es la responsabilidad que penalmente, desde el punto de vista de una investigación o un procedimiento judicial, va a consignarle a Daniel Jadue”, expresó.

Además, en esa oportunidad recalcó que la convicción de la colectividad es que Jadue “es inocente”.