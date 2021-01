Catalina Parot (Evópoli), candidata de Chile Vamos a gobernadora de la RM: “Si no tenemos unidad para ganar en la RM, ponemos en riesgo la elección presidencial”

Hasta última hora, los principales dirigentes de Chile Vamos estuvieron negociando quién sería la carta para competir como gobernador en la Región Metropolitana. Finalmente, Evópoli logró que Catalina Parot fuera la carta del sector. La exministra comenta que aceptó el desafío por dos razones: primero, porque se logró un acuerdo unitario en el bloque y, en segundo lugar, por cómo el 18 de octubre impactó en la vida de las personas de la zona, por lo que cree que con su gestión puede generar cambios positivos.

En esta entrevista, Parot pone énfasis en que la coalición debe actuar unida y que los presidenciables deben aportar para poder ganar. De lo contrario, advierte que está en riesgo triunfar en la elección presidencial.

En Chile Vamos dicen, en privado, que es muy difícil ganar la gobernación de la Región Metropolitana porque una de las cartas de la oposición, Claudio Orrego, corre con ventaja. ¿Cree que tiene opciones de ganar?

Claudio Orrego es indudablemente una persona que se ha dedicado al servicio público y un buen servidor público, pero desde mi perspectiva no tiene la fuerza para cambiar el destino de la Región Metropolitana. Él ya fue intendente cuatro años y fue intendente justamente antes del estallido social. Él fue intendente en un momento en que tuvo al gobierno a su favor y no fue capaz de mover esta historia de segregación de la región.

¿Por qué deberían elegirla a usted y no a Orrego?

Creo que los diagnósticos de lo que se necesita para la Región Metropolitana están claros, creo que la mirada de él es una mirada de un político tradicional y que no ha sido capaz de hacer esta verdadera revolución que se necesita para terminar con la segregación... Yo creo que él es un buen político, pero un político del pasado.

¿Cree que Chile Vamos le está tomando el peso a la elección de gobernadores? Pareciera que los esfuerzos están concentrados en los constituyentes...

Yo soy la candidata de Chile Vamos porque mi candidatura fue fruto de acuerdo, y sé que en ese acuerdo y en esa unidad está la fuerza para ganar esta candidatura. Si no hay unidad, si no construimos una mística común con alcaldes, concejales, parlamentarios, los candidatos a constituyentes y los candidatos a la presidencial, claro que hay un riesgo en la próxima elección presidencial.

¿Cree que lo que pase en la gobernación de la RM condiciona los resultados de la presidencial?

Creo que es el espíritu unitario y la mística que logramos imprimirle a esta campaña lo que nos va a llevar a triunfar, no solamente en la Región Metropolitana, nos va a llevar a ganar las principales alcaldías que concentran la mayor cantidad de población y, además, va a ser el piso para ganar las presidenciales. Por eso creo que la unidad es, en el fondo, la condición para que estos proyectos sean exitosos, y eso se ve no solo en la construcción de equipos unitarios, sino también en el trabajo en terreno y en el trabajo con la gente. Si no tenemos unidad para ganar en la RM, ponemos en riesgo la elección presidencial.

¿Falta que Chile Vamos le tome más el peso a esta elección?

Creo que poco a poco se ha ido avanzando en entender la importancia de esta elección.

¿Y cuál es el rol que espera que tengan los presidenciables en esta campaña?

Bueno, hasta ahora me he reunido con todos los presidenciables y espero que ellos se sumen a este trabajo, porque cada uno, desde sus perspectivas y liderazgos, tienen mucho que aportar. Por eso nos hemos reunido con ellos y estamos en proceso de terminar esto.

¿También espera el apoyo de Sebastián Sichel?

Por supuesto, me reuní con él, con Mario Desbordes, con Francisco Chahuán, con Joaquín Lavín, y en los próximos días nos vamos a reunir con Evelyn Matthei. Con eso habremos completado nuestro círculo de ronda de conversaciones.

¿Y con Ignacio Briones se va a reunir?

Si él es el candidato presidencial de Evópoli, nos vamos a reunir con él.

¿Cree que es conveniente que salga del Ministerio de Hacienda en medio de una pandemia y un escenario económico complejo?

En eso no me voy a pronunciar, porque esos son debates que se dan al interior de los partidos. Lo que sí creo es que Ignacio Briones es un tremendo aporte a esta candidatura, creo que va a ser un gran aporte a la primaria, creo que su experiencia y su cultura van a aportar al debate de ideas.

¿Le preocupa que el cargo del gobernador no tenga las suficientes atribuciones? Es un tema que ha sido la gran crítica respecto a esta nueva autoridad...

He leído las atribuciones y creo que con esto ya se puede avanzar mucho. Y siempre he pensado que la gran diferencia en un cargo la hacen las personas.

¿Cuáles serán los ejes en que basará su propuesta para ser gobernadora?

Vamos a dar a conocer el programa en unas pocas semanas más, entonces preferiría no adelantar. Hemos ido trabajando, pero yo quisiera que esto estuviera recogiendo la participación de alcaldes, de concejales, de diputados, que también conocen muy bien sus distritos.