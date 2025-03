“Cien bailes hubieran ameritado”: Tohá desdramatiza protagonismo de Jara en promulgación de reforma de pensiones

Como “teorías conspirativas” calificó la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, las interpretaciones respecto de que el protagonismo de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, este jueves durante la promulgación de la reforma al sistema de pensiones - con baile incluido- se parecía más a un lanzamiento de campaña a La Moneda por parte de la secretaria de Estado comunista que un acto oficial de gobierno.

En Coquimbo, en su segunda visitas a regiones - antes fue a Ñuble- como abanderada del PPD, la exministra del Interior sostuvo que: “hay demasiada gente que siempre anda mirando debajo del agua y con todo tipo de teorías conspirativas. Sacar una reforma previsional fue una pelea tan larga, costó tanto, ¿cómo no iba a ameritar un baile? Cien bailes hubieran ameritado y hubieran sido pocos. Entonces, todas las otras especulaciones me parece totalmente fuera de lugar”.

Asimismo, se le consultó sobre si la ausencia de la expresidenta Michelle Bachelet representaba un gesto hacia ella, para no aparecer apoyando una eventual candidatura de Jara. “De nuevo mirando debajo del agua, de nuevo. La verdad, no sé las razones por las cuales la Presidenta no quiso ir o no pudo ir, pero no me cabe duda que ese tipo de cálculo no está en su mente. Porque su compromiso con el tema de las pensiones es algo que todos conocemos y está por encima de cualquier otro cálculo electoral o campañero que alguien pueda hacer”.

“Se dijeron muchas cosas”

Tohá también se refirió al hecho de que fue eximida de responsabilidad civil en dos causas instruidas en su contra por la Contraloría General de la República, cuando ella era alcaldesa de Santiago, vinculadas a pagos previsionales fuera de plazo y uso de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). “Se dijeron muchas cosas en la época que dejamos la municipalidad y con el tiempo se han ido todas despejando. Yo espero que quienes levantaron su dedo acusador en esa época reflexionen. Nada más que eso”.

El reggaetón no es para nada mi especialidad

Asimismo, fue consultada sobre su baile en una entrevista radial. “La verdad me gusta el baile, el reggaetón no es para nada mi especialidad, o sea, cero, no pretendo tampoco fingirlo. Sin embargo, debo decir que en esta fase mis hijos me han tratado de hacer una inducción y me han presentado música, que es parte del reggaetón, que me ha gustado mucho. Y creo que el caso de ayer fue el baile de música que dentro del reggaetón encuentro que realmente tiene un plus. Hay reggaetón y reggaetón, como todas las cosas en la vida, ¿no? Entonces, hay reggaetón que dan ganas de bailar y ayer bailé feliz en la Radio Corazón”, señaló al respecto.