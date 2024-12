Citando a Blumel: Vallejo refuerza respaldo a Crispi por evasiones en CEI de caso Monsalve

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas que han surgido en contra del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien asistió ayer lunes a la Comisión Especial investigadora (CEI) por el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación y que se mantiene en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber.

Tras una evasiva intervención del asesor, la comisión -compuesta en su mayoría por parlamentarios de oposición- acordó solicitar a Contraloría que se pronuncie respecto al criterio de transparencia de Crispi.

En ese escenario, la ministra Vallejo afirmó que “el Congreso Nacional, los parlamentarios, las comisiones tienen la atribución y el derecho de recurrir a la Contraloría cuando tienen dudas sobre temas de carácter administrativo o legal, y eso es parte del procedimiento”.

Sin embargo, sostuvo las palabras que entregó ayer lunes en un punto de prensa, donde respaldó el actuar de Crispi, quien se escudó argumentando que sus conversaciones con el Presidente Gabriel Boric son “privadas”.

En ese sentido, citó al exministro del Interior de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel.

“En esto nos podemos, nosotros, incluso, no sé si amparar, pero sí recordar lo que el propio exministro del Interior de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, señaló, que las y los asesores de la institución presidencial, no hablemos de un presidente en particular u otro, sino que de la institución presidencial no les corresponde en general estar diciendo qué le dijeron o qué no le dijeron a un Presidente”, sostuvo.

La ministra indicó que “esto no tiene que ver con transparencia, tiene que ver con no resquebrajar la institución de la presidencia, y eso es una mirada que compartimos incluso con el exministro del Interior, más allá de las facultades y las acciones que puedan emprender los parlamentarios, que de hecho son los que solicitaron la presencia de asesores en la comisión investigadora, que ve actos de gobierno, no asesorías”, aseveró.