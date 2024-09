Con la ausencia de los partidos de derecha: Boric conmemora los 51 años del Golpe de Estado con acto en La Moneda

Con cerca de 500 asistentes, este miércoles el gobierno del Presidente Gabriel Boric conmemoró en La Moneda los 51 años del Golpe de Estado que sacó al otrora Mandatario, Salvador Allende, del poder.

La puesta en escena se realizó en el Patio de Los Naranjos y fue encabezada por el Mandatario, quien expuso durante 18 minutos. A la actividad fueron invitados parlamentarios y presidentes de los partidos de la oposición, sin embargo, casi ninguno llegó, salvo Demócratas. Esa colectividad se hizo presente a través de su timonel, Ximena Rincón; y su vicepresidente, Matías Walker.

Desde Chile Vamos confirman haber recibido la convocatoria desde La Moneda. El timonel RN y senador, Rodrigo Galilea, se excusó por haber estado en Valparaíso. Mientras que la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, viajó hasta Coquimbo por actividades de campaña. En la UDI, por otro lado, su timonel, Guillermo Ramírez, se encuentra de viaje. En líder del Partido Republicano, Arturo Squella, también fue invitado, sin embargo, tenía otras cosas en agenda.

Así, el escenario fue similar al año pasado, conmemoración a la que la derecha tampoco asistió. En aquella oportunidad, ambos sectores políticos estaban cruzados por el intento de Boric de firmar una declaración conjunta titulada “Por la democracia, siempre”, a la que sí adhirió en ese momento el expresidente Sebastián Piñera.

“La UDI nunca va a ser parte de la construcción de una verdad oficial, como lo intentó hacer el gobierno del Presidente Boric”, dijo en esa oportunidad la entonces secretaria general de la UDI, María José Hoffmann. Su colectividad, a contrapelo de la intención del Ejecutivo, preparó un documento propio para aquella jornada.

Este año, en tanto, Boric emplazó nuevamente a la derecha y criticó la entrevista del jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, quien indicó a La Tercera que “hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido”.

“Lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida”, dijo el Jefe de Estado.

Los anuncios

Durante el acto, el Mandatario también homenajeó a los familiares de las víctimas de la dictadura y anunció la suma urgencia a la Ley de Amnistía.

Esta última medida fue la única novedad informada por el Jefe de Estado, quien enumeró un listado de proyectos que han impulsado estas semanas, como el lanzamiento de la página del Plan Nacional de Búsqueda, la recuperación de la Venda Sexy como sitio de memoria, la entrega de carpetas con casos contenidos en los archivos de las comisiones de Verdad, el levantamiento del secreto Valech o la renovación del “memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político que se iniciará en enero de 2025″.

“Y hoy, quiero contarles además que daremos suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que fue presentado por la Presidenta (Michelle) Bachelet en 2014, que busca excluir la aplicación de amnistía, indulto y prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o con su autorización, lo que en la práctica equivale a la derogación de la infame Ley de Amnistía”, dijo el Mandatario sobre su principal anuncio.

La suma urgencia anunciada por el Presidente se suma a otras dos medidas legislativas impulsadas por el gobierno. Estos, según Boric, “tienen que estar resueltos durante nuestro mandato”, en referencia a las propuestas que tipifican “el delito de desaparición forzada de personas” y la que “permite el acceso a los archivos del informe Valech por parte de los tribunales de justicia y el Plan Nacional de Búsqueda”.

Los contrastes con el año pasado

A diferencia de la conmemoración que se hizo en 2023 -cuando se cumplieron 50 años del Golpe-, este año en La Moneda la actividad fue acotada. No empezó a primera hora del día -se extendió por menos de dos horas, desde las 12.30- ni tampoco contó con diversos invitados internacionales. El año pasado vino incluso el integrante de la banda de rock Rage Against the Machine, Tom Morello.

Otro contraste es que en 2023 Presidencia gastó, al menos, $ 640.499.055, para la “producción artística y técnica para un acto cultural y actividades de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile”. En esta ocasión, por los mismos fines, se desembolsaron $ 59.896.529 en la producción de “la ceremonia que conmemora los 51 años del Golpe de Estado en Chile”, según Mercado Público. Ninguna de las dos cifras incluye servicios de catering u otros.

Pese a las diferencias, lo que sí se mantuvo en la conmemoración del gobierno de Boric fueron los homenajes encabezados por el Mandatario a distintos familiares de víctimas de la dictadura. Así, en la primera fila de la actividad estuvieron presentes los cercanos de Carlos Prats, Orlando Letelier y José Tohá.

Todos fueron ministros del Interior y los tres fueron víctimas del régimen encabezado por Augusto Pinochet. Al mismo tiempo, los citados exsecretarios del Interior fueron homenajeados en las dependencias del gabinete de esta cartera, que hoy preside, justamente, Carolina Tohá, hija de José Tohá.

El reservado homenaje consistió en la instalación de tres fotografías en la sala de reuniones del ministerio, que ahora pasará a llamarse ‘Salón de los Ministros’”. Allí estuvieron presentes Boric, su comité político, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y los familiares de las víctimas, como la esposa de José Tohá, Moy de Tohá.

Dentro de los familiares de los homenajeados en Interior también estuvo el exsenador Juan Pablo Letelier, quien acompañó al Presidente en su visita a Washington en 2023, lugar donde fue asesinado Orlando Letelier. Al mismo tiempo, el exparlamentario socialista figuró en la actividad tras ser vinculado -por hacer lobby- al proyecto inmobiliario Grupo Patio investigado por las gestiones del penalista Luis Hermosilla.

11/09/2024 CONMEMORACION 11 DE SEPTIEMBRE EN PALACIOO DE LA MONEDA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La agenda de Boric por los 51 años del Golpe también incluyó una visita el martes al Estadio Nacional y dos recorridos este miércoles: uno en Irán 3037 -Venda Sexy- y otro en el memorial de Paine.

El despliegue de los partidos

Como parte de la conmemoración, los partidos de la alianza de gobierno organizaron distintas actividades. El Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD) realizaron una romería por la conmemoración que empezó en Alameda con Morandé y culminó en la estatua de Salvador Allende, donde recordaron el gobierno de la Unidad Popular y a otras figuras como el exdiputado Carlos Lorca.

“Tenía un proyecto hermoso, para las y los trabajadores (...). Estamos aquí hoy día, para relevar el valor de la democracia, para que en nuestro país nunca más haya una fractura de la envergadura que la hubo el 11 de septiembre, para que nunca más tengamos violaciones a los derechos humanos como las que hubo durante la dictadura”, sostuvo la timonel socialista, Paulina Vodanovic.

Mientras que el secretario general del PPD, José Toro, afirmó que “a mí me parece fundamental como PPD, revalidar nuestro compromiso con la democracia, con la libertad, con el respeto a los derechos humanos. Creo que tenemos que ser capaces todas las fuerzas políticas de aprender de nuestra historia, de entender los procesos sociales. (...). Hoy día hay una regresión en algunos sectores conservadores que no han valorado los derechos humanos como debiese ser”.

Lo propio hizo el Partido Comunista (PC), encabezado por Lautaro Carmona, que organizó una marcha que finalizó con la entrega de una ofrenda floral en el mismo monumento. “A 51 años, más de medio siglo del Golpe de Estado fascista, civil y militar, que contó con la intervención directa del imperialismo norteamericano, la dictadura declaró como enemigo interno al pueblo de Chile (...). Se inició la persecución y exterminio de los militantes y dirigentes de los partidos políticos de izquierda”, aseveró.

En el Frente Amplio también hicieron una caminata con el mismo destino, la lideró su dirección nacional, pero también participaron funcionarios del gobierno como el director de la División de Organizaciones Sociales de la Segegob, Ignacio Achurra. Tras dejar la ofrenda floral, la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, realizó una declaración.

“Sigue siendo, entonces, la memoria, una lucha simplemente por el presente y necesariamente por el futuro. Así que con ese compromiso, con la necesidad de que la memoria nos interpele todos los días, de que los compañeros y compañeras caídas tengan un reconocimiento en la lucha permanente por la recuperación de la democracia, pero también de la verdad y la justicia, es que hoy día como Frente Amplio estamos aquí”, reflexionó Martínez.