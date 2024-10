Con presencia de Guaidó: rinden homenaje a expresidente Piñera en Foro Anual de Partidos Latinoamericanos en EE.UU.

En el marco del Foro Anual de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), en Estados Unidos, se realizó un homenaje al expresidente Sebastián Piñera, donde se destacó su legado para Chile y Latinoamérica.

La actividad se desarrolló en el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), en Florida.

La presentación del homenaje al dos veces Mandatario estuvo a cargo de Andrea Ojeda, vicepresidente de la UPLA y representante de Renovación Nacional (RN).

En la ceremonia, Julián Obiglio, Presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y Carlos Díaz-Rosillo, Director del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), realizaron discursos donde destacaron el liderazgo del ex Jefe de Estado, por buscar constantemente espacios de unión de la región, como el Grupo Libertad y Democracia.

En el homenaje también estuvo presente Juan Guaidó, expresidente encargado de Venezuela, quien homenajeó a Piñera en su discurso: “Estoy muy emocionado de volver a encontrarme con Cecilia (Morel) y poder recordar a un amigo, y a quien para mi es un héroe y un verdadero líder para toda Latinoamérica”.

La delegación chilena que participó del Foro y del homenaje a Piñera estuvo conformada, además de Ojeda (RN), por Francisco Chahuán, senador (RN); Nicolás Figari, director ejecutivo UPLA (UDI); Luis Pardo, presidente del Instituto Libertad, ex diputado (RN); Sergio Romero, ex senador (RN); Hernán Larraín, ex ministro de Justicia y ex senador (UDI); Guillermo Ramírez, diputado (UDI); Jorge Alessandri, diputado (UDI).

Además estuvieron presentes figuras internacionales como Orlando Gutiérrez Boronat, Secretario General Asamblea de la Resistencia Cubana; Enrique Riera, ministro del Interior de la República de Paraguay; Keiko Fujimori, ex congresista y candidata presidencial en la República del Perú; Mariano Federici, expresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina; Ana Belén Cordero, directora de la Fundación Ecuador Libre, ex Diputada e integrante del partido CREO de Ecuador; y Mariana Gómez del Campo, integrante del directorio de la Fundación Rafael Preciado Hernández de México y diputada federal.