¿Cuándo se va a prenatal? Ministra Camila Vallejo revela la fecha exacta

Al salir de un nuevo Consejo de Gabinete, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, dio detalles de su cuándo pausará sus labores como vocera para dar inicio a su prenatal. Además, respondió a una gran interrogante sobre su reemplazo.

-¿ Y cuál es la fecha en la que usted se va a ir de prenatal?

“El 23 de diciembre (...) justo para Navidad”, respondió a los periodistas en La Moneda.

08/11/2024 CAMILA VALLEJO, MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Luego, tras ser consultada sobre quien tomará la posta de la Segegob, Vallejo aseguró que hay que consultarle al Presidente Gabriel Boric, pero que imagina que es una decisión que ya está tomada.

Asimismo comentó que durante este periodo mantendrá un diálogo permanente con el Mandatario y con las personas claves de su equipo.

“Vamos a estar ahí haciendo seguimiento y acompañamiento en lo que podamos. Tanto en el pre como en el postnatal, y el Presidente me pidió volver. Así que yo supongo que va a ser como junio, por ahí, julio, no he hecho todavía bien todo el cálculo”, dijo.