Desbordes asegura que J.A. Kast “falta a la verdad” y que quienes ejercen violencia en las calles “no tienen nada que ver con el Apruebo”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticó las declaraciones del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ha relacionado en reiteradas oportunidades a la violencia de las manifestaciones con la opción “Apruebo” del plebiscito que se realizará el 26 de abril próximo.

Según señaló el timonel de RN, “creo que la mayoría de los que hoy están ejerciendo la violencia, los encapuchados, los que incendian, no tienen nada que ver con el Apruebo, no son personas que estén por el Apruebo”.

“Cuando algunos pretenden, faltando a la verdad como José Antonio Kast, decir que los violentos, los encapuchados, están por el Apruebo eso es mentirle a la ciudadanía. A esa gente no le interesa el plebiscito, no le interesa ni el Rechazo ni el Apruebo. No quieren un proceso constituyente y por tanto, no engañemos a la gente con frases como esas”, señaló.

Además, manifestó que todas las “primeras líneas” en la medida que utilicen la violencia son “condenables”. “Los que van a la primera línea a manifestarse de forma pacífica no hay problema, el que usa la violencia como herramienta política debe ser condenado. El que se jacta de las violaciones a los derechos humanos como vimos en algunas personas de manera grosera en la marcha del Rechazo, debe ser condenado con fuerza”.

Así, agregó que “no podemos mirar a unos de una manera y a otros de una manera distinta, tienen que ser la misma vara para todos”.

El 5 de marzo pasado, José Antonio Kast publicó en su cuenta de Twitter que “la primera línea del Apruebo intentó asesinar a una mujer, a una carabinera. El silencio no es opción para el gobierno ni para todas las que creen liderar la causa feminista. Den la cara y condenen este acto salvaje”.