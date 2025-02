Desbordes desdramatiza no realizar primarias con Kast y pide incluir a Carter, Amarillos y Demócratas

En el programa Desde la Redacción de La Tercera este martes el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llamó a Chile Vamos a desdramatizar el no realizar primarias presidenciales que incluyan a José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

“El proyecto de republicanos es un proyecto distinto al de Chile Vamos desde el día uno y eso es legítimo. Yo he escuchado comentarios estos días donde dicen, mire, es que van a llegar divididos a la primera vuelta, pero si así ha sido en las últimas dos o tres elecciones, José Antonio ha sido candidato, compitió incluso contra el presidente Piñera, y por lo tanto no es ninguna novedad”, sostuvo.

En esa línea, argumentó que más allá de la negativa de los aspirantes a La Moneda, tambiénn hay que considerar los pactos para el Congreso: “Si yo hiciera una primaria con republicanos y con el partido de Johannes Kaiser, al mismo tiempo me vería obligado a que todos los actores que pactamos esa primaria hagamos una lista parlamentaria o una fórmula común, yo lo veo súper difícil. El proyecto de José Antonio, de Johannes Kaiser, legítimamente es paralelo a Chile Vamos, es distinto, y a mí no me complica para nada”.

El jefe comunal aseguró que Chile Vamos debe definir su candidatura propia, que “evidentemente es Evelyn Matthei”, y abordar un pacto que incluya al exalcalde Rodolfo Carter.

“Es un tremendo liderazgo del sector. Yo siempre lo pongo como ejemplo de un gran alcalde que hizo muchas cosas en una comuna con pocos recursos. Además, no hay duda que el ideal para nosotros es llegar a un acuerdo también con el centro democrático”.

Desbordes remarcó que “Chile Vamos debe tratar de llegar a un acuerdo con demócratas y amarillos, a lo menos, ojalá también con socialcristianos, para que pudiéramos hacer una primaria juntos y eso nos obliga a buscar listas parlamentarias juntos”.