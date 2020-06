Desbordes pide a Piñera evaluar retiro de fondos de AFP y abre nueva tensión oficialista

Este miércoles, durante la tarde, el presidente de RN, Mario Desbordes, se contactó con el Mandatario Sebastián Piñera y algunos ministros del comité político. ¿La razón? Pedirles que evalúen la idea de permitir el retiro del 10% de los fondos de pensiones para ir en ayuda de la clase media.

“A enorme costo fiscal se acordaron medidas para millones de personas. No obstante, hay un sector grande, clase media, que no será beneficiado. Retirar 10% de fondos de pensiones afectará jubilación, no es el ideal, pero mientras no vea otra alternativa en la mesa, hay que estudiarlo”, había publicado Desbordes, durante la mañana, en su cuenta de Twitter.

La intervención del líder de RN desató un nuevo foco de tensiones al interior de la coalición oficialista. El bloque ya venía con divisiones a raíz de que se han apoyado iniciativas que, a juicio del gobierno, son inconstitucionales, entre ellas, la que suspende el cobro de servicios básicos y el denominado posnatal de emergencia.

En este escenario, a través de la misma red social, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, retrucó a Desbordes y manifestó que “compartiendo la necesidad de ayudar a las familias de clase media, tu propuesta de obtener esos recursos a costa de las pensiones de los trabajadores es injusta”. Además, señaló que los recursos deberían obtenerse de “impuestos generales” y “deuda pública”.

La postura de Larraín Matte fue compartida por su par UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien dijo a La Tercera que “la idea no va en el sentido correcto”. Y agregó: “Hace poco se llegó a un acuerdo transversal donde se generaron fondos públicos de cerca de 12 mil millones de dólares. Entonces, si hay plata disponible, no debe haber ninguna razón para que la gente tenga que sacar su plata”.

Al interior de RN, en tanto, el senador Manuel José Ossandón comentó que “me parece bien, siempre y cuando exista un mecanismo para devolver el dinero u otra fórmula que proteja a la persona en su futura jubilación”.

En sectores de Chile Vamos y del gobierno resentían que Desbordes planteara este tema, porque, justamente, se llegó hace pocas semanas a un acuerdo con la oposición para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Esto, en un escenario en que -recalcan- Piñera ha dicho en más de una oportunidad que los recursos económicos son limitados. De hecho, en La Moneda recalcaban ayer que no es una opción viable. “Es una mala idea”, dijo el ministro Ignacio Briones en el matinal de Canal 13.

Asimismo, en la coalición generó malestar que se planteara la opción de evaluar un tema que es de prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, justo cuando el gobierno está intentando contener que sigan surgiendo proyectos que son considerados inconstitucionales por exceder las atribuciones de los legisladores.

En el Congreso hay varias iniciativas que apuntan a lo planteado por Desbordes. Y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC), anunció ayer que pondrá en tabla, probablemente la próxima semana, una de ellas: un proyecto de reforma constitucional que permite, precisamente, que una persona retire hasta UF 150 (cerca de $ 4,3 millones) de sus ahorros en AFP durante la emergencia sanitaria. Esa moción es impulsada por diputados de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), entre otros, Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda.

Walker, además, apuntó a un proyecto de resolución que aprobó la sala de la Cámara el martes -incluso con votos de oficialistas como Renzo Trisotti (UDI) y Érika Olivera (RN)- en el que se solicita al Presidente Piñera poner discusión inmediata a la iniciativa que impulsa la FRVS.

Y si bien el diputado DC sostuvo que los legisladores no tienen atribuciones en la materia, al tratarse de una reforma constitucional dijo que no caería en una inadmisibilidad.

Más tarde, Desbordes profundizó con este medio sobre el tema y respondió a los dichos de sus pares de Chile Vamos. “Hay que reconocer la realidad. Aquí hay personas de la clase media a los que el Ingreso Familiar de Emergencia no les alcanza”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que “lamentablemente hay algunos que han reaccionado mal, porque no conocen la realidad de este sector de la clase media”. Y agregó que “espero que el gobierno busque las alternativas”, por ejemplo, ver si “pueden inyectar más recursos al acuerdo”. Sin embargo, precisó que esa alternativa es más compleja.