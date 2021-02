Desbordes por “refundación” a Carabineros planteada por Rubilar: dice que se necesitan “cambios”, pero que “hay que considerar que ésta no es una mala policía”

“¿Hay que hacerle muchos cambios? Por supuesto, no hay duda en eso, pero también hay que considerar que ésta no es una mala policía”. Así el candidato presidencial de RN y exministro de Defensa, Mario Desbordes, manifestó su desacuerdo con los dichos de la titular de Desarrollo Social, Karla Rubilar, sobre los cambios que deben hacerse en Carabineros.

En conversación con Radio Universo aseguró que “soy muy cercano con Karla Rubilar, le tengo gran aprecio y cariño. Pero en este caso no comparto su concepto, lo de la refundación no me parece”. Agregando que, a su juicio, sí debe haber una modernización a la institución policial.

“Yo creo que lo que hay que hacer es modernizar a la institución, hay que modernizar procesos administrativos para que no tengamos otra vez un fraude, hay que modernizar a fondo los procesos formativos para mejorar la formación del policía en Chile, hay que mejorar los incentivos, hay 6 mil vacantes sin llenar”, sostuvo en la instancia.

Asimismo, reconoció que “han habido graves episodios, no hay duda de eso, pero de ahí a pretender que está todo malo, como dicen algunos, yo no lo comparto”.

La carta presidencial de Renovación Nacional también mencionó el caso de Panguipulli y señaló que esperaba mayor respaldo del Ejecutivo a la institución. “Ojalá el gobierno hubiera sido un poquito más firme para apoyar. No apoyó nada, se limitó a mirar al techo y eso no puede pasar en un gobierno (...). Ese tipo de cosas generan una fuerte incomodidad dentro de la institución y también desincentivan a quienes quieren entrar a la escuela”.

“Cuando dicen que quieren refundar de los cimientos, pero por qué, si ésta sigue siendo una de las mejores policías de América Latina. ¿Hay que hacerle muchos cambios? Por supuesto, no hay duda en eso, hay que modernizar y mejorar muchas cosas, pero también hay que considerar que esta no es una mala policía”, concluyó al respecto.

Por otra parte, Desbordes también aludió a la crisis migratoria en Colchane (Región de Tarapacá) y la expulsión de ciudadanos venezolanos y colombianos del país que se vivió durante la semana. “No me gusto la imagen de overol blanco. Primero no son delincuentes, no han cometido delitos”, opinó.

En ese sentido, con respecto a la situación de los migrantes de Venezuela, señaló que es una situación “incómoda para nosotros en Chile Vamos porque nosotros les dijimos a los venezolanos: ‘vengan, yo le ofrezco la Visa de Responsabilidad Democrática, entendemos lo que están viviendo’, no sólo en Cúcuta, antes también y estábamos todos de acuerdo, los presidentes de partido (...) ese fue un mensaje que mandamos explícito”.