Desbordes y la candidatura presidencial de Chile Vamos: “Esto está abierto”

Salió del gabinete el pasado viernes 18, y este lunes, Mario Desbordes Jiménez habló en radio Cooperativa sobre su futuro como eventual candidato presidencial de RN. Para el exdiputado, unas eventuales primarias de Chile Vamos están totalmente abiertas.

“La historia nos dice que todo está abierto todavía, yo a Joaquín lo respeto muchísimo, marca bien, pero en la última elección donde hubo primarias muy competitivas, Pablo Longueira entró quince días antes, marcaba cero y ganó la primaria. Esto está abierto”, dijo Desbordes.

El expresidente de RN también salió al paso de las voces que hablan de que las opciones de Joaquín Lavín se han desinflado en el último tiempo, para él, lo que ha ocurrido es que los candidatos de la oposición han crecido.

“Lavín no se ha desinflado, está bien y sigue siendo el que más marca. El punto es que otros han crecido, y han crecido de manera sólida, no hay que esconderlo. Daniel Jadue está marcando bien, se ha consolidado y uno tiene que reconocer eso y prepararse”, señaló.

También se refirió a las opciones de Pamela Jiles, a quien -según dijo- hay que tener en cuenta. “Hace rato que viene marcando, es un tema que hay que tener presente”.

“Yo no quiero que haya un gobierno de Daniel Jadue o Pamela Jiles. Los respeto en lo personal, en lo humano, pero no quiero que gobiernen, porque sus ideas no son las buenas para Chile”, indicó.

Sin embargo, para Desbordes, más que la presidencial, lo importante son las elecciones que vienen antes. “Primero tenemos que preocuparnos de las elecciones de gobernadores regionales, de las municipales, y sobre todo, de la elección de las y los constituyentes”.

Chile Vamos y la Constituyente: una lista única

También Desbordes se refirió a la búsqueda de un acuerdo con el Partido Republicano para la Convención Constituyente y de esta postular en una lista única del oficialismo. “Es una posibilidad, se está conversando con ellos, en lo personal, yo no me voy a oponer para nada, es un tema que hay que evaluar con total apertura, y eso lo van a definir otras personas”, dijo.

Consultado sobre la actitud crítica de José Antonio Kast, el ex ministro de Defensa tuvo palabras también críticas: “Lamentablemente, José Antonio Kast tomó la decisión de ser un francotirador en contra de lo que alguna vez fue su sector, en vez de destacar sus propuestas se ha dedicado a atacar”.

“Lo clave para nosotros es que Chile Vamos vaya en una sola lista, hay que hacer un tremendo esfuerzo porque hay muchos candidatos, mucha gente se motivó a ser candidato a la Constituyente”, añadió.

“Intentaron quemar el Congreso, quemar La Moneda, estuvieron a milímetros de hacerlo”

Desbordes, quien fuera parlamentario durante octubre del 2019 contó la interna de cómo se vivieron los días del estallido dentro del gobierno. Señaló que -tal como contó Jacqueline van Rysselberghe en entrevista con El Mercurio- efectivamente la institucionalidad estuvo cerca de caer. Eso sí, hizo diferencia entre los manifestantes pacíficos -que a su juicio fueron los determinantes- y los violentos.

“Estuvo a punto de caer el gobierno, el Congreso, el resto de las instituciones, eso es efectivo. Yo creo que no solo el gobierno, la República, no sé quién habría gobernado...y no solo los violentos, porque se tiende a decir en mi sector que ¡Octubre fue una ola de violencia, vandalismo’, y claro que la hubo, y hay que condenarlo con mucha fuerza, pero no fue eso lo que desestabilizó, fueron cientos de miles de ciudadanos pacíficos que nos dijeron ‘está bueno’, ‘basta ya’, ‘no aguanto más con estas pensiones bajas, con tanto abuso’, para muchos fue sorpresa, para otros no tanto, bastaba con leer los informes del PNUD para saber que eso estaba pasando hace rato”, dijo.

Y agregó: “Intentaron quemar el Congreso, quemar La Moneda, estuvieron a milímetros de hacerlo. Ese hito puede poner en jaque cualquier sistema, pero desde el punto de vista de los manifestantes pacíficos, manejaron el país completo. El país no funcionaba, se cerraba todo a las 3 de la tarde. La mayoría de las ciudades importantes no funcionaban”.

Sobre personeros de Chile Vamos que le habrían pedido a Piñera que renunciara para descomprimir el ambiente, dijo: “No escuché a nadie pedir la renuncia al Presidente, ni vi a gente de Chile Vamos planteando eso”.