“Destacar la gran capacidad de parlamentar y de escucharse”: senadores que dejan sus cargos se despiden del Congreso con emotivos discursos

Entre vítores, emotivos discursos y con la entrega de un reconocimiento. Así se despidieron los senadores y senadoras que dejan su cargo parlamentario el 11 de marzo, tras no ser reelectos y concluir sus periodos respectivos en la Cámara Alta.

El viernes se concretará el cambio de mando que finaliza con la gestión del actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera y también con el periodo legislativo de algunos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, por lo que esta semana durante las sesiones los integrantes aprovecharon de emitir discursos de despedida.

En el caso de la Cámara Alta, se concretó una sesión especial este miércoles 9 de marzo que comenzó pasada las 16.00. Los senadores disponían de 10 minutos para pronunciar sus últimas intervenciones de despedida, y quien abrió la cuenta fue Rabindranath Quinteros. El senador socialista comenzó su discurso, sin embargo fue interrumpido por la presidenta de la cámara, Ximena Rincón (DC), para invitarlo a hablar a la testera del órgano.

Una vez listo, comenzó diciendo: “Recorro algo más de estos 30 años y me siento orgulloso, satisfecho de lo avanzado”. “Hay una diferencia abismante entre el país de antes y después, pero no puedo ocultar mi preocupación por el futuro, no por la magnitud de los desafíos, sino que, por las debilidades de la política, de la democracia, de las instituciones que son las llamadas a construir las respuestas que demanda el país”, complementó.

Luego, subió a la testera la senadora Marcela Sabat (RN). “Quisiera destacar ante todo la gran capacidad de parlamentar y de escucharse, espacio donde realmente se pueden lograr tremendos acuerdos”, expresó la parlamentaria. Y agradeció “a mis colegas senadoras por encontrar en ellas siempre disposición de diálogo, transversalidad, una palabra de aliento, empatía, sororidad y capacidad de trabajo en equipo, mi enorme admiración para ellas que han logrado llegar a este espacio de toma de decisiones”.

Quien también hizo uso de su palabra, fue el senador Claudio Alvarado (UDI), quien llegó a la Cámara Alta en reemplazo de Víctor Pérez, que asumió en el Ministerio del Interior a fines de julio de 2020. En su discurso el ingeniero comercial recordó cómo llegó al Congreso de la mano de Juan Antonio Coloma, quien lo invitó a competir “para poder completar la lista” dijo entre risas. Dentro de su trayectoria aseguró que “siempre actuamos con un profundo sentido de responsabilidad”.

“Aprendí que la confianza no se debe traicionar y no se traiciona cuando uno actúa de frente, con la verdad, con un trabajo serio, honesto y responsable y diciendo siempre las cosas por su nombre, con cariño y con respeto, aunque tengamos diferencias, porque no todo lo que aspira la ciudadanía -y ustedes lo saben mejor que yo- se puede cumplir, pero uno no puede caer en el juego de la demagogia (...) porque en la vida jugar con las expectativa de las personas es el mayor daño que le podemos hacer a la actividad política”, aseguró Alvarado.

Posteriormente fue el turno de la magallánica Carolina Goic (DC), quien pidió un permiso especial para quitarse la mascarilla a la hora de hablar. Goic destacó sus 16 años de trabajo legislativo como diputada y senadora, lo que calificó como “un profundo aprendizaje” y agradeció a los funcionarios del Senado.

En su alocución, Goic afirmó que siempre actuó de acorde a sus ideas: “No me arrepiento de ninguna de mis actuaciones, de ninguna de mis votaciones, a pesar de que tuve que pagar en varias ocasiones costos importantes, injustos a veces en la región o por votaciones que no eran las más populares, pero siempre actué apegada a mis principios, abrazando la bandera de la ética y la buena política”, aseguró diciendo que cree en la renovación en la política y que motivó su retiro, a pesar de poder postular para un nuevo período.

Quienes también se despidieron desde la testera de sus compañeros fue Jacqueline van Rysselberghe, Ena von Baer, Adriana Muñoz, Carlos Bianchi, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Juan Pablo Letelier, Jorge Pizarro, Alejandro Navarro y Carlos Montes, quien asumirá el viernes 11 como ministro de Vivienda en el gobierno de Gabriel Boric.

Previo a los discursos de despedida de los parlamentarios, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, -quien asistió a la sesión- agradeció a sus compañeros de la bancada de Chile Vamos y también a la oposición.

“Agradecerle primero al Presidente de la República por haberme permitido servir a Chile en momentos tan difíciles. Quisiera agradecerles a mis compañeros de gabinete (…) y también agradecerle a muchos amigos y amigas de oposición, con quienes generamos afectos, y uso la palabra afectos porque no tenemos que tenerle miedo a querernos a mirarnos a los ojos, porque esto no es una cocina, es ser amigos encaminados a buscar el diálogo”, expresó el secretario de Estado.

También, hizo un llamado a la próxima legislatura: “Espero que se trate más de legislar que interpelar y acusar, creemos que nosotros cuando seamos oposición vamos a jugar un rol distinto al que muchas veces encontramos”.

“Obviamente no hicimos todo bien, pero puedo asegurarles que nos dimos por enteros”, complementó.

¿Qué senadores permanecen en el cargo y fueron reelectos?

Las elecciones parlamentarias se desarrollan cada cuatro años y de manera alternada por regiones. En 2021 se votaron senadores para representar a las regiones de Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins, Bío Bío, Los Lagos, Magallanes, Los Ríos, Ñuble y la Región Metropolitana, y quienes resultaron reelegidos para un nuevo periodo de ocho años fueron cinco: Pedro Araya y Loreto Carvajal, por el comité PPD; Alfonso de Urresti (PS), Iván Moreira (UDI) y Manuel José Ossandón (RN).

Así, para el año 2025 se deberán concretar nuevos comicios para las regiones restantes, ya que quienes las representan aún no culminan con su periodo. En ese sentido, quienes permanecerán en la Cámara Alta hasta el año 2026 son veintidós parlamentarios. En el bloque socialista continúa Isabel Allende, José Miguel Insulza y Álvaro Elizalde; en la DC Francisco Huenchumilla, Yasna Provoste y Ximena Rincón; en el bloque PPD Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana y la independiente Ximena Órdenes; y Juan Ignacio Latorre en representación de RD.

En tanto, también permanecerán los independientes de RN Kenneth Pugh y Juan Castro; los UDI David Sandoval, José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Luz Ebensperger; Francisco Chahuán, José García, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens en la bancada de Renovación Nacional; y Carmen Aravena (Ind-Evópoli) y Felipe Kast de Evópoli.

Nueva conformación: la derecha con el 50% y el PC retorna al Senado

Por otro lado, tras la elección que se realizó el año pasado veintidós nuevos senadores y senadoras fueron elegidos, por lo que se sumarán a los 23 que continúan cumpliendo con su periodo legislativo.

Y si bien las fuerzas hegemónicas seguirán en en manos de Chile Vamos y Nuevo Pacto Social, la futura oposición logró 24 escaños, los cuales -si se suma Rojo Edwards (Partido Republicano), representan la mitad del Senado. En tanto, el bloque centroizquierda disminuyó su representación de 20 a 17 legisladores.

Quienes llegan para formar parte de la actual coalición de gobierno en la Cámara Alta están los UDI Javier Macaya, Gustavo Sanhueza, Iván Norambuena, Enrique van Rysselberghe Herrera y Sergio Gahona; los RN Paulina Núñez, María José Gatica, Carlos Kuschel y Alejandro Kusanovic; y en Evópoli sumaron a Sebastián Keitel y Luciano Cruz Coke.

Los otros nombres que también se suman al hemiciclo son Karim Bianchi y Fabiola Campillai, ambas independientes, y Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda -los dos del Frente Regionalista Verde Social-; los DC Matías Walker e Iván Flores; y los socialistas Juan Luis Castro, Gastón Saavedra y Fidel Espinoza.

Además, el PC sumará a Daniel Núñez y Claudia Pascual, un resultado histórico para el partido ya que termina con su ausencia -tras casi cinco décadas- en la Cámara Alta.