Diputada Cariola dice que “no busca” ser vicepresidenta de la Cámara y cuestiona “veto a priori” de la DC

Luego que su nombre sonara para ocupar el cargo de vicepresidenta de la Cámara, la diputada Karol Cariola abordó los cuestionamientos que han surgido desde sectores de la Democracia Cristiana que sostuvieron que no estarían dispuestos a respaldarla como carta.

La legisladora explicó en Radio Infinita que la oposición mantiene un acuerdo administrativo, desde que comenzó el periodo legislativo, de que una militante del PC asuma dicha responsabilidad. “Esto no tiene que ver con aspiraciones personales o particulares, nosotros no hemos definido aún como partido cuál es nuestra propuesta”, dijo Cariola, quien descartó que la colectividad haya aún definido quién será su candidata.

“Lo importante es que como bancada nos corresponde que quien asuma esa responsabilidad sea una mujer. Somos cuatro mujeres en la bancada, la diputada Carmen Hertz, la diputada Camila Vallejo, quien habla, y la diputada Marisela Santibañez. Cualquiera está capacitada para asumir esa responsabilidad. La prensa asumió mi nombre como alternativa, pero no tenemos una definción”, insistió.

En esta línea, lamentó que “existan sectores políticos que estén haciendo vetos a priori”,, refiriéndose a la postura de algunos parlamentarios de la DC que han compartido de que no estarían dispuestos a votar por ella ya que los ha “funado” en varias oportunidades.

“Nosotros no vamos a vetar quién de la DC u otro partido definan, cada partido tiene la autonomía para determinar a quién propone para la testera de la cámara”, agregó la diputada.

Cariola relató que tras un esfuerzo de las mujeres se dispuso que a lo menos uno de los tres cargos que se definen para la directiva de la Cámara sea ocupado por una mujer. “Durante muchos años fueron puros hombres. Este año le corresponde al PC que esa mujer sea representada por una diputada de la bancada”.

Consultada si le gustaría convertirse en la nueva vicepresidenta, la diputada contestó: “Yo siempre estoy disponible a asumir responsabilidades, no les hago el quite, creo que las herramientas políticas que uno asume tiene que disponer de las tareas, particularmente la razón por qué estamos en esa espacio (...) No creo que sea un tema de gusto. Si esa fuera la definición, lo voy a asumir con toda la disposición, la alegría, pero no es algo que yo quiera, o anhele, ni mucho menos. Pero lo asumiría con mucha disposición, no es algo que esté buscando”, comentó.