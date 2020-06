Diputada Castillo denunció que recibió caja de alimentos en su domicilio particular

A través de su cuenta de Twitter, la diputada de Revolución Democrática Natalia Castillo denunció que hasta su domicilio llegó una de las cajas de alimento que está entregando el gobierno para las familias más afectadas por la pandemia del coronavirus.

“Ocurrió una situación bastante sorprendente, pero sobre todo muy indignante. Me llegó a mi casa una de las cajas que están destinadas a las familias más vulnerables del país”, expresó la parlamentaria que de acuerdo a Cooperativa, no tuvo oportunidad de devolverla y que aún está analizando qué hacer con ella.

La diputada cuestionó -mediante un video- que “yo no sé con qué criterio están repartiéndose estas cajas que hace que le llegue a una diputada de la República en condiciones que hoy hay familias que realmente no están pudiendo parar la olla”.

“Me parece que esto es una vergüenza, cómo el gobierno ha utilizado esto de las cajas para hacer un verdadero show y no se ha preocupado y ocupado de que esto le llegue efectivamente a las familias que más lo necesitan”, agregó.

En Cooperativa, la parlamentaria expresó que “lo que me complica más es saber que esta caja que me llegó, a quién le dejó de llegar. Tengo la caja en mi poder, no sé bien qué haré, aún estoy en esa etapa de la torpeza, no puedo creer que haya llegado una caja a mi casa”.