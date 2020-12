Diputado Boric y proyecto de indulto a presos durante estallido social: “Estoy dispuesto a estudiarlo donde no haya delitos contra la vida”

“Es un tema complejo. No cabe en un sí o en un no, pero estoy dispuesto a estudiarlo donde no haya delitos contra la vida”, manifestó el diputado del Frente Amplio Gabriel Boric al referirse al proyecto de ley de la oposición que busca la libertad de las personas detenidas durante el estallido social.

En una entrevista en el programa Tolerancia Cero, en CNN Chile, junto con asegurar que “en Chile hay presos políticos, incluyendo el conflicto mapuche”, el parlamentario expresó que estos momentos “existe una abuso de la prisión preventiva”, porque esa medida, manifestó, no puede durar más de seis meses, y muchos detenidos ya llevan más de un año en la cárcel.

Al respecto, puso como ejemplo el caso de un joven de Punta Arenas, inculpado del incendio de las oficinas de una AFP, acusación que, afirmó, fue desechada por la justicia debido a la fragilidad de las pruebas. “Y esto está sucediendo a lo largo del país”, indicó.

En otra materia, consultado sobre un pacto del FA con el Partido Comunista, habló sobre las negociaciones al interior de la coalición para esta alianza, señalando que “no tengo ningún problema” de un trabajo común en las próximas elecciones con los comunistas.

Al referirse a Daniel Jadue, la carta presidencial del PC, manifestó que “ha realzado una gran gestión como alcalde de Recoleta y creo que es un tremendo liderazgo, pero confío en que como FA tengamos una alternativa en las primarias”.

Sobre el liderazgo de la diputada Pamela Jiles y su opción presidencial, Boric dijo que “yo prefiero referirme a liderazgos que están construyendo proyectos colectivos”, agregando que “espero que la candidatura que levante la izquierda sea un proyecto colectivo”.

Sobre una autocrítica ante las renuncias del PL y parlamentarios al FA, expresó que “tenemos una diferencia política con el Partido Liberal y les deseo el mayor éxito. Y lo otro fueron renuncias de personas, dos diputados de Revolución Democrática con muy baja votación”, aludiendo a Natalia Castillo y Pablo Vidal.