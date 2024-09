Diputado Francisco Undurraga (Evópoli) anticipa que no respaldará acusación constitucional contra ministra Tohá

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) dio a conocer que no apoyará el libelo acusatorio ingresado esta jornada por la bancada de republicanos contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, a propósito de la crisis de seguridad que afecta a nuestro país.

Los diputados opositores argumentan que “el equipo de seguridad del Presidente Boric ha fracasado y las víctimas de este fracaso son los millones de chilenos que viven con miedo y que no pueden vivir y trabajar en paz”.

Asimismo, acusan que “la ministra Tohá es parte del problema y luego de dos años de ejercicio como ministra, no tiene las capacidades ni las competencias para ser parte de la solución”.

Bajo este marco, es que Undurraga sostuvo que “el combate a la delincuencia es asunto prioritario hoy día para todos los chilenos. No para los políticos probablemente, pero sí para todos los chilenos que se acuestan con temor y se levantan con miedo todos los días y todas las noches en sus casas junto a sus familias. Distraer el combate a la delincuencia con una acusación constitucional a los encargados de la seguridad en este minuto me parece que no es lo apropiado”.

Foto: Aton

En esa línea, recalcó: “Yo como diputado de la República no no respaldo esta acusación”.

De igual manera, informó que no lo ha conversado con el resto de la bancada, pero sí con el jefe de la misma. “Obviamente, en su mérito se estudiarán todas las acusaciones, pero creemos que distraer la política tres acusaciones constitucionales a tres miembros de la Corte Suprema y adicionalmente agregarle el equipo de seguridad a través de la hoy vicepresidenta de la República no nos parece procedente”, cerró.