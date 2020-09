Diputado Fuenzalida (RN) en jornada clave de acusación constitucional contra jueza Donoso: “Aquí no hay una lógica política”

Una jornada clave se vivirá hoy en el Congreso. Tras ser aprobada en la Cámara Baja -por 73 votos a favor-, este miércoles se revisará en la Sala del Senado la acusación constitucional contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.

En esta acción, aseguró esta mañana el diputado RN Gonzalo Fuenzalida -integrante de la comisión especial que revisó el libelo-, "no hay una lógica política”. Además, tiene un apoyo "transversal, tuvo votos de distintos colores políticos”.

Pese al respaldo en la Cámara Baja, el futuro del libelo es incierto: para que esta acusación sea ratificada, se necesitarán de 22 votos a favor. Esta votación -que podría realizarse hoy o en la sesión de mañana- tendrá lugar luego de escuchar los argumentos de la comisión especial y la defensa de la acusada.

Respecto al fundamento de la acción, el diputado Fuenzalida afirmó -en Radio Universo- que “la ministra Donoso no cumplió la ley. Lo que pide la ley es que corroboren que hay un mérito (para dar libertad condicional), que están rehabilitados y para eso hay que ocupar elementos objetivos y también tener a la vista informes psicosociales que hace Gendarmería. La decisión que tomó la jueza fue no tenerlos a la vista”.

Cabe recordar que Donoso presidió en 2016 la comisión que otorgó libertad condicional a Hugo Bustamente, el único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo.

El parlamentario acusó que no hubo una revisión exhaustiva por parte de la magistrada de los informes negativos de Gendarmería. De hecho, ejemplificó, “se demoró dos a tres minutos por condenado, lo que no es regular y entregó libertad condicional a casi todos ellos”.

“Eso para nosotros es un notable abandono de deberes. El deber que tiene un juez es cumplir la ley y lo que busca la ley es resguardar la seguridad, es decir, que en Chile no salgan personas extremadamente peligrosas que cometan delitos, como es el caso de Hugo Bustamente, que tenía un informe lapidario, negativo, que no fue visto y fue dejado en libertad”, añadió.

Por otra parte, frente a los argumentos de la defensa de Donoso sosteniendo que estos informes no son vinculantes, Fuenzalida replicó: “Que no sean vinculantes no significa que no importen. Si fueran vinculantes no necesitaríamos una comisión de magistrados, bastaría que Gendarmería entregara las libertades condicionales".

Y en relación a la independencia de los poderes del Estado, respondió que "nosotros no estamos cuestionando una decisión judicial, estamos cuestionando una decisión administrativa”.

“En todas las constituciones que ha tenido Chile ha existido la acusación constitucional al Poder Judicial porque en un Estado de Derecho ningún poder del Estado tiene el poder absoluto. Siempre los poderes del Estado tienen que ser controlados y cuando se equivocan, cuando abusan del poder, cuando no cumplen la ley, la labor de los legisladores es usar esta herramienta”, agregó.