Ibáñez y Campillai piden poner urgencia a proyectos que suspenden sueldos de parlamentarios desaforados

El diputado frenteamplista Diego Ibáñez y la senadora independiente Fabiola Campillai solicitaron poner urgencia a las mociones que suspenden los sueldos a parlamentarios desaforados.

Y es que en el reciente periodo parlamentario se han dictado los desafueros de los diputados María Luisa Cordero, Francisco Pulgar, Mauricio Ojeda y eventualmente, si la sentencia es ratificada, de Catalina Pérez.

En el Congreso hay dos iniciativas, una presentada por la senadora Fabiola Campillay y otra por el diputado Andrés Giordano, las que podrían refundirse en la Cámara de Diputados para su tramitación.

“Un parlamentario desaforado es un parlamentario que no puede ejercer su función, que ha sido suspendido, que no asiste al Congreso, por tanto, es de sentido común que no reciba la dieta parlamentaria, ya que está siendo investigado por la justicia”, sostuvo Ibáñez.

Por su parte, la senadora publicó en X: "Es momento que el Presidente Gabriel Boric ponga suma urgencia a nuestro proyecto en la brevedad, de lo contrario será letra muerta y los privilegios para unos pocos seguirán".