Diputado Ilabaca, presidente de la Comisión de Constitución sobre cuarto retiro: “Estoy promoviendo en definitiva que las AFP terminen. Este proyecto es una de las vías”

Este miércoles se dará inicio a la discusión del proyecto para un cuarto retiro de fondos previsionales de pensiones en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Una sesión programada para las 15 horas que, además de contar con los ministros del Trabajo y Segpres, presentará expertos y a los parlamentarios de la instancia.

La convocatoria, según expresó Marcos Ilabaca (PS) en conversación con T13, tiene su veredicto en duda, ya que “el nivel de lobby y presión ha sido fuerte, partiendo por el Gobierno. La derecha está muy complicada respecto a esto, se ha puesto mucha presión a los parlamentarios de Chile Vamos”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución.

Según explicó el diputado PS ayer desde el Congreso, hoy debería someterse a votación en general el proyecto, “y la idea es continuar la semana subsiguiente con la discusión en particular. Esperamos despacharla antes del 18 de septiembre”.

Una tramitación a la que se le da curso un día después del anuncio del Banco Central de subir la tasa de interés en 75 puntos baje, ubicándola en 1,5%, para evitar “la acumulación de desequilibrios macroeconómicos”. El ente además advirtió que todo esto ha implicado un alza de la inflación elevando sus perspectivas de corto plazo.

“El Banco Central está atendiendo una preocupación de los mercados internos que hoy tiene relación con una situación que también ha provocado la pandemia”, dijo el diputado Ilabaca. “El aumento del valor del crudo, transporte, sequía, alimentos, entre múltiples factores; han significado un aumento de la inflación. Con esto, el Banco Central está intentando sortear un poco la situación inflacionaria. Es una medida dura, pero correcta”, dijo el socialista antes de referirse específicamente al cuarto retiro.

“Hoy día los bancos y las instituciones financieras, no sé por qué se asustan tanto [con el cuarto retiro] si en el primer trimestre de este año, donde ya llevamos tres, las utilidades han llegado a US$2.500, según los antecedentes que entregó la Superintendencia. (...) La principal fuente que mueve el mercado financiero, que son los ahorros previsionales, están en cuestión. Hoy día más que nunca ha quedado al descubierto que el sistema de AFP no es un sistema para enfrentar pensiones dignas y de seguridad social, si no para inyectar recursos al mercado financiero”, sentenció.

“Los retiros tienen efectos, pero no sé en qué porcentaje influyen en los procesos inflacionarios. Creo que ha existido una campaña bastante fuerte por parte de los poderes económicos, pero varios economistas han dicho que no es tan así, ya que la tasa de morosidad tuvo una baja histórica. Los retiros se usaron en un alto porcentaje para pagar deudas”, indicó el diputado.

“Hoy en día existe un sentimiento de desafección con las decisiones en esta materia. No por nada el 80% de los chilenos cree que es necesario un cuarto retiro sabiendo las consecuencias que puede tener. (...) Estoy promoviendo hoy día, que en definitiva las AFP terminen. El cuarto retiro es una de las vías para ponerle término a un sistema que solo ha beneficiado a los grupos económicos”, dijo el diputado Marcos Ilabaca afirmando que él cree en la fórmula de un fondo solidario.

“El Estado está en deuda hace mucho tiempo con las pensiones. Y en el Senado están intentando solucionarlo por medio de una reforma que no avanza”, concluyó el socialista en esta materia.