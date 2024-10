Diputados preparan sus cartas ante recurso de protección presentado en su contra por aprobar AC de Sergio Muñoz

Este lunes la abogada Ana María Watkins presentó un recurso de protección en contra de 99 diputados y pidió dejar sin efecto la acusación constitucional en contra del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

La acción judicial presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso por la abogada es contra 99 diputados, tanto oficialistas como de oposición, que rechazaron la “cuestión previa” del libelo que terminó sellando el destino del influyente magistrado, quien presidía la Tercera Sala del máximo tribunal.

Eso sí, el abogado que representó a Muñoz en el Congreso, Jorge Correa Sutil, explicó a La Tercera que el recurso fue interpuesto “sin consentimiento ni conocimiento de Sergio Muñoz”

En el recurso se señala que se vieron varios derechos constitucionales de Muñoz afectados. Entre ellos, la afectación del debido proceso y el derecho a la legítima defensa. “La Cámara de Diputados no respetó las reglas y dedujo una sola acusación constitucional en contra de dos personas distintas, por hechos diversos ocurridos en diferentes épocas, lo cual colocó en una situación de indefensión al ministro Muñoz Gajardo”.

“Una sola acusación constitucional contra dos autoridades distintas por hechos distintos, forzó a tramitar la acusación en términos inusuales”, se añade.

¿Cómo será la respuesta de los 99 diputados aludidos?

De manera transversal, representantes de todo el arco político están aludidos en la acción judicial, es decir, desde el Partido Comunista al Partido Republicano.

Así el panorama, desde la Corporación se plantean al menos dos opciones para responder al recurso de protección presentado. Una de ellas, es que cada diputado aludido responda individualmente, pero también existe la opción de que se responda a nivel Cámara.

Así lo transmitió a este medio, el vicepresidente de la Corporación, el diputado Eric Aedo (DC). “Hasta acá se está elaborando un informe desde la secretaría de la Cámara, que dirige Miguel Landeros, y lo más probable es que haya una respuesta general, pero también cada uno de los diputados y diputadas va a responder al requerimiento. Como hemos sido individualizados, vamos a utilizar las dos formas para responder”, sostuvo.

“Esto es una decisión que vamos a zanjar mañana jueves, pero esas son las alternativas que están hoy día puestas sobre la mesa”, acotó el falangista.

Al respecto, la jefa de bancada de los diputados Independientes-PPD, Camila Musante, sostuvo que “es importante que se dé una respuesta como Cámara de Diputados, porque finalmente lo que se está cuestionando es el haber podido votar dos acusaciones juntas y si ese actuar se habría ajustado a lo que establece la ley”.

Asimismo, desde el PS comentan que las respuestas serán a nivel personal, ya que el recurso fue presentando individualizando a los parlamentarios.

Desde la oposición, la jefa de bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes, Joanna Pérez, señaló que la respuesta será a nivel “individual, con apoyo y asesoría de la Corporación, pero cada diputado va a tener que responder individualmente”.

En tanto, la jefa de bancada de RN, la diputada Ximena Ossandón, aseveró que “la respuesta que se dará a la Corte tiene varias aristas, pero una de las más relevantes es que el recurso está mal formulado y no comprende la naturaleza de la actividad parlamentaria. Declarar si ha lugar o no la acusación es una atribución exclusiva de la Cámara, como Corporación, no de cada diputado. Por tanto dirigirse contra cada diputado es un error grueso que no es subsanable”.

El jefe de bancada de los gremialistas, Gustavo Benavente, puntualizó que “no es algo que tomaremos colectivamente, ya que estamos requeridos individualmente, y eso es lo que aplica en este tipo de situaciones”.

Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán dijo que “como bancada prepararemos un informe de respuesta al recurso, que demuestre que la votación fue en coherencia con la interpretación legal que hizo la mesa de la corporación respecto a la forma de tramitación de la acción constitucional. Ese argumento, fue compartido por la mayoría de los parlamentarios y con ello, se rechazó la cuestión previa deducida por la defensa de Muñoz”.

Por parte de Republicanos acotaron que el tema aún está en revisión, y que no hay nada concreto todavía.

La otra posibilidad que suena en la Cámara Baja, es que la Corporación redactará un escrito común, pero considerando que la acción de protección es individual. Ese texto estará disponible en la oficina virtual y quien lo estime podrá firmarlo. Asimismo, si algún diputado quiere agregar algún arista, podrá hacerlo, y así presentar el informe pedido a modo individual.