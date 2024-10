“Se acercaron a su departamento”: Armendáriz dice que Monsalve ordenó a PDI llegar hasta denunciante

“Nos vamos a negar a que la defensa acceda a registros policiales antes que esos antecedentes estén a disposición del Ministerio Público”, indicó el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, en el marco de la audiencia de cautela de garantías que pidió la defensa de Manuel Monsalve.

En su exposición, el persecutor refutó el planteamiento de que Monsalve prestó declaración.

“Entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra. Pero además no es cualquier jefe. Es una figura pública. Es una figura que tiene peso en el ámbito social. Tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe”, planteó el persecutor.

A continuación expuso que “por un lado tenemos una persona de peso, en un delito, en un contexto de la esfera de la sexualidad, de una persona que es subordinada a suya, y que lleva adelante actuaciones que pueden, podrían significar pérdida de evidencia”.

“Ordenó llevar adelante diligencias”

Esto por las diligencias que solicitó a la Policía de Investigaciones antes de que se concretara la denuncia por los hechos que se habrían registrado entre el 22 y el 23 de septiembre.

“Nosotros sabemos que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado. Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no solo asistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”, detalló el fiscal.

“Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad, hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones, una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si hace esto, no sabemos si se va a repetir. Y es una investigación que está en curso, que está recién empezando”, planteó el fiscal.