Diputados Urrutia y Undurraga justifican haber ido a la costa

Pese a los llamados de la autoridad a quedarse en casa y no viajar al litoral, hubo al menos dos diputados que el fin de semana fueron captados en distintos balnearios en la vía pública: Osvaldo Urrutia (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli). Pese a las críticas que recibieron, justificaron su decisión.

Urrutia (Distrito 7, Viña del Mar y Valparaíso) fue sorprendido por un equipo de Mega en Reñaca paseando junto a su esposa.

El parlamentario dijo que respetaba el llamado “a estar en casa y no en lugares de aglomeraciones”, pero que “hemos permanecido en nuestra casa, ya llevamos dos días, y es necesario salir a un lugar público, al lado del mar, ustedes ven que hay muy pocas personas”.

Su esposa, en tanto, agregó: "Si como matrimonio ya estamos contagiados, no hay nada que hacer, pero no creo, porque hemos tomado todas las precauciones”.

“No he faltado a ninguna norma”, agregó Urrutia después a La Tercera, argumentando que “la autoridad sanitaria ha llamado a cuarentena a quienes están contaminados o estuvieron en contacto”. Así, insistió en que “no tengo fiebre ni ningún síntoma”.

“No he viajado, no he estado ni en Italia, España ni EE.UU. Tendríamos que tener cuarentena general y el gobierno no la ha decretado”, insistió.

Además, aclaró que él vive en Reñaca “hace más de 35 años y que no es mi segunda vivienda”.

Undurraga, en tanto, fue fotografiado por un usuario de Twitter en el estacionamiento de un supermercado en Rocas de Santo Domingo. Ante esto, dijo ser vecino del sector “hace más de 20 años”.

El diputado Francisco Undurraga en la Cámara de Diputados.

“Efectivamente, estoy desde el miércoles (...). Había ido a la farmacia a comprar un termómetro para mi familia (...). No me vine para infectar a nadie, sino para poder viajar hoy al Congreso sin problemas. Luego vuelvo a Santiago”.

“Entiendo que la gente ande súper nerviosa, pero los diputados no somos contagiosos per se”, agregó.

En Twitter también levantaron polémica el exdiputado Jorge Schaulsohn y la fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, por defender el derecho de quienes viajaron a hacer cuarentena a “su casa en la costa” o “segunda vivienda”.