Edwards afirma que el PC “es un peligro para la democracia” y que no puede estar en el gobierno si defiende “el fraude electoral” en Venezuela

El senador José Manuel Rojo Edwards (PSC) abordó en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera la situación por la que se vio afectado el pasado viernes al intentar ingresar a Venezuela en el marco de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio.

Y es que para los comicios en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro, Edwards iba como observador internacional.

“Los senadores Felipe Kast (Evópoli) y yo estábamos en un viaje oficial del Senado y estábamos arropados con un tratado internacional. O sea, nosotros no necesitábamos de una visa para entrar a Venezuela. Nosotros simplemente teníamos que mostrar el pasaporte que nos pide Cancillería que llevemos, que es el pasaporte diplomático de los parlamentarios. Y por lo tanto, para echarnos a nosotros, el régimen de Maduro tuvo que violar un tratado internacional de manera flagrante, no hay nada que se pueda discutir con eso”, señaló.

Los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards debieron regresar a Chile.

En esa línea, acusó que “la gente que hoy día está o fue como observador son, la mayoría de ellos, personas cercanas al gobierno de Maduro y que son muchos de ellos literalmente títeres, porque no ver el fraude que ellos hicieron, cuando en todas las actas que iban saliendo Maduro tenía una votación muy inferior”.

“El problema es el PC”

El senador del Partido Social Cristiano observó con buenos ojos la respuesta que tuvo el Presidente Gabriel Boric a los resultados de las elecciones venezolanas.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, se lee en un post publicado por el Mandatario.

De todas maneras, dijo: “El Presidente fue muy hábil, pero a mí me gustaría que dijera mucho más, y que condenara derechamente al narcodictador”.

Siguiendo con su punto, el parlamentario opositor señaló que el problema que está teniendo el Presidente, Chile y Latinoamérica es el Partido Comunista, debido a que la tienda política “sigue apoyando la dictadura de Maduro”.

Lo anterior, debido a algunas declaraciones que han dado algunos personeros de esa colectividad. Por ejemplo, el diputado Boris Barrera desde Venezuela llamó a respetar la victoria de Nicolás Maduro y refutó las acusaciones de fraude electoral.

Así las cosas, Edwards agregó que “estos tipos realmente son un peligro para toda Latinoamérica, y por eso es que el Partido Comunista no puede estar en un gobierno si es que lo que va a hacer es justificar cosas que son injustificables, como por ejemplo el fraude electoral masivo que ha hecho el dictador Maduro”.

“Por eso, Chile tiene que tener una posición dura no solamente contra Maduro, sino que con quienes están apoyando a Maduro, que son el Partido Comunista. El Partido Comunista hoy día es un peligro para la democracia en Venezuela y en Chile también”, cerró Edwards.