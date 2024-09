Ejecutivo retira principio de género y DD.HH. en proyecto del Ministerio de Seguridad tras acalorada discusión con la oposición

Un acalorado debate tuvo lugar durante la comisión mixta en la Sala del Senado por la discusión del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, parte de las medidas del gobierno para contener la crisis que se tomó la agenda en La Moneda tras los múltiples asesinatos ocurridos en la Región Metropolitana.

En concreto, el inciso segundo y tercero que establecía principios de probidad, derechos humanos y género, no cayó bien en la oposición, quienes advirtieron que se opondrían al proyecto en Sala en el caso de que avanzara con dichas observaciones.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el diputado Diego Schalper (RN), quien aseguró que no tendrían los votos de Renovación Nacional. Misma actitud que replicó el parlamentario Henry Leal (UDI): “Aquí se quiere pasar una maquinita, pero yo advierto que en la Cámara no la van a pasar. Entonces, si queremos que no exista ministerio, sigamos estando como estamos”.

El senador Manuel José Ossandón se sumó a estos reclamos y manifestó: “Cuando vamos a las elecciones técnicas como perspectivas de género, probidad y derechos humanos, esas son cosas evidentes, acaso van a añadir soberanía o patriotismo. De esta forma, tendríamos que definir un montón de cosas que pueden ser importantes para otros”.

Ante la negativa de la oposición diferentes figuras del oficialismo levantaron la voz, entre ellos, la timonel del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic.

“Escuchar que hablar de derechos humanos es darse un gustito me parece lamentable (…) la transversalización de los derechos humanos, del género, hoy son una política de Estado. Tan así que si usted abre la página web de Carabineros de Chile, aparece un instructivo LGTBIQ+ vigente desde 2020″, zanjó Vodanovic.

La socialista emplazó directamente a los parlamentarios de oposición: “Yo quisiera decirle a los diputados que lo que están hablando aquí es una ignorancia. Además, demuestra que la derecha es negacionista, que no reconoce las violaciones flagrantes a los derechos humanos que se han cometido, no solo en el estallido social”.

“Recuerdo el caso de Rodrigo Avilés, un joven que fue impactado por el chorro del guanaco en Valparaíso en medio de una protesta estudiantil. Entonces, si dicen que Carabineros no necesita formación en derechos humanos, yo no sé en qué país vive la derecha. Es necesario que se formen en derechos humanos, que se tenga una perspectiva de género, por cierto, y no solo respecto de terceros, sino también respecto de los propios funcionarios”, expresó la presidenta del PS.

Tras la controversia que siguió escalando, el senador Iván Flores, quien presidió la instancia, llamó a lograr un acuerdo y precisó que a excepción del principio de probidad, el de perspectiva de género y DD.HH son aplicados actualmente en las policías.

Por lo mismo, y para evitar que el proyecto fuera rechazado en la votación de la Sala, la ministra del Interior dio marcha atrás a la indicación. Así, el proyecto avanzó sin esas particularidades.

“Yo considero que es un tema importante, pero no nos parece que por este punto debiéramos abrir el camino a que vamos a empezar a tener votaciones separadas de los puntos que suscitan diferencias. Nosotros podemos vivir con el proyecto sin que haga mención a ninguna orientación de ningún tipo, pese a que nos parecía valioso que sus temas estuvieran mencionados”, manifestó Tohá.

Tras la sesión, el presidente de la comisión mixta, senador Iván Flores (DC), sostuvo que “hemos intentado llevar el debate por buen cauce, independientemente de las legítimas posturas políticas, distintas visiones, tratar de llevarlo en el lenguaje adecuado y el ánimo adecuado; tener un proyecto que dé cuenta de un nuevo ministerio de Seguridad Pública, pero parece que algunos desayunaron café con pólvora, entonces los ánimos de algunos llegaron un poquito caldeados”.

Y añadió: “Palabras, sacan palabras. Y si bien es parte del ejercicio político, se entiende, mi rol es conducir un debate que permita avanzar en un proyecto que creo que es muy relevante, más allá de algunos impasse”.