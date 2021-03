El arte de pedir permisos para hacer campaña presidencial

Sebastián Sichel no tenía idea. “No sabía del permiso a los partidos. Me hubiese gustado que fuera público para saber cuáles son las condiciones de todos para recorrer las comunas”.

El único de las y los aspirantes a La Moneda que no tiene un partido detrás se refiere al oficio 4671 emitido por el Ministerio del Interior el martes de la semana pasada y dirigido a las presidencias de los colectivos políticos. En ninguna parte menciona a los candidatos presidenciales, pero en los hechos les abrió una ventana para que puedan viajar a otras regiones y hacer campaña.

“Se ha considerado conveniente autorizar el desplazamiento de miembros de las directivas nacionales, regionales y colaboradores designados por los partidos políticos, por aquellas localidades y sectores que se encuentren en las distintas fases del Plan Paso a Paso, con el propósito de realizar actividades de propaganda electoral y coordinación con sus candidatos en todo el territorio nacional”, dice el papel.

Éste permite a los partidos inscribir “un máximo de 11 personas para el caso de las directivas nacionales y de 3 para las directivas regionales respecto de aquellas regiones en las que el partido respectivo se encuentre legalmente constituido”.

Quienes estén anotados y aprobados podrán desplazarse “a través de zonas declaradas en cuarentena y de cordones sanitarios” y hacer campaña “en aquellos lugares en que sea posible concurrir en virtud de un permiso temporal individual, con excepción de puntos de prensa y caravanas, las que no tendrán restricción de lugar”.

Todo esto se refiere solo a la campaña constituyente, municipal y de gobernadores. Esos candidatos recibieron otro instructivo que rige desde el 11 de febrero, que les permite ir a comunas en Fase 1 y 2 -respetando aforos y sitios donde puedan usar un permiso temporal-, y excepcionalmente pueden cruzar cordones sanitarios para “el traslado interregional en caso que el candidato deba trasladarse a la sede nacional del partido para fines propios de la campaña electoral”.

Esa vez se les habilitó que puedan pedir “permisos únicos colectivos para un máximo de tres personas” para usos de campaña y “exclusivamente en las zonas por las que éste postule”. Ese primer documento no permite moverse entre regiones.

En este irrepetible año electoral, la carrera presidencial en terreno se convirtió para varias y varios en un tejemaneje de sacar permisos, a veces cambiar de destino sobre la marcha y desechar pasajes si la zona elegida se vuelve inaccesible o demasiado restringida. En rigor, aún faltan meses para que arranque el período legal de los pretendientes a la tricolor. Por eso, en la calle se supone que no piden el voto, pero sí apoyan a sus postulantes al 11/A, de cuyo destino también depende en parte el suyo.

Durante este verano algunos no han viajado a regiones. Otros sí. A veces es un lío desplegarse.

Los que no han salido

Los únicos que no han vivido esto porque no han salido de sus zonas -o al menos precisan eso desde su equipos- son los UDI Evelyn Matthei y Joaquín Lavín. Ella tiene primero que lograr su reelección en Providencia y su gente dice que aún no piensa en giras a regiones. Por mientras se las ha arreglado telemáticamente para reunirse con candidatos fuera de Santiago y enviarles fotos suyas.

Evelyn Matthei, alcaldesa UDI. Por ahora hace todo en la RM: su campaña a la reelección y apoyos a candidatos al 11/A.

Lavín no va a la reelección, pero tiene que asegurarse que su ungida Daniela Peñaloza lo logre. También ha hecho Zoom con regiones, partiendo por la IX. Sí viajó a Portezuelo de vacaciones a ver su padre; usó ese tipo de permiso.

El RN Mario Desbordes hasta ahora ha hecho terreno sin salir de la Región Metropolitana. La próxima semana iniciará una gira a regiones, también usando el permiso colectivo de los partidos, comenzando por O’Higgins y luego Valparaíso. La semana subsiguiente partirá a la Región del Maule.

Mario Desbordes, RN. Recién saldrá de la RM a hacer terreno la próxima semana.

Su idea es reunirse con dirigentes locales, presentar sus propuestas como abanderado presidencial y apoyar a candidatos al 11/A. En su comando reconocen que la pandemia ha dificultado el terreno.

La gente de la diputada PH Pamela Jiles (La Florida, Puente Alto y otras comunas del D12) narra que solo se ha movido entre Santiago y el Congreso en Valparaíso, donde ahora batalla por sacar el tercer retiro. Que ha hecho actividades en su distrito apegada a la normas sanitarias, y que dentro de éstas apoya a candidatos a las cuatro elecciones, también usando Zoom cuando necesita.

Pamela Jiles, diputada PH. Todavía no ha viajado a hacer terreno fuera de la RM.

La aventura de viajar

Para esta nota no se pudo contactar al equipo del alcalde PC de Recoleta Daniel Jadue, pero hay rastro público en sus redes de que en los últimos tres meses -aparte de las actividades propias de su cargo, el también va a la reelección- ha apoyado a candidatos a constituyentes, alcalde y concejales. El 21 de febrero fue a una feria en Estación Central, y el 23, a Maipú.

Daniel Jadue, alcalde PC. Tiene reelección y ha apoyado a postulantes al 11/A. En diciembre lo multaron por un viaje interregional.

Debe haber sido el primero en haber enfrentado la restricción de movilidad: fue multado por la Seremi de Salud por un viaje que hizo el 19 de diciembre a la región de Coquimbo, que estaba en Fase 4. En ese momento la RM estaba en Fase 2 y los viajes interregionales estaban prohibidos, salvo emergencias.

Esa vez participó en el lanzamiento de la campaña a la reelección del alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian. En su Twitter lamentó que “pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir”. Luego anunció que pagaría la multa, de 6 UTM.

Al Evópoli Ignacio Briones sí le cayó del cielo el permiso colectivo para partidos del 23 de febrero. Con él hizo en estos días su primera salida a regiones. Viajó a Concepción, Alto Hospicio, Iquique Lota, Yumbel, San Pedro de la Paz, y el jueves en Puerto Natales y Punta Arenas. La próxima semana irá a Aysén y Atacama.

Ignacio Briones, Evópoli. Acá en Alto Hospicio, Región de Tarapacá, en su primera salida campañera de la RM.

La PS Paula Narváez recién pudo salir de su región, Los Lagos, cuando se levantó allá la cuarentena, el 16 de febrero; hasta lo anunció por Twitter el día antes. Tuvo que esperar allá antes de poder viajar a Santiago y moverse por distintas comunas. Su comando aclara que también ha usado el permiso del Ministerio del Interior. Ella ha estado en Quinta Normal, San Bernardo, Estación Central, San Joaquín, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno y San Juan de la Costa.

“Indudablemente las condiciones sanitarias a causa de la pandemia obligan a abordar la campaña de una manera distinta”, comenta Nivia Palma, jefa de campaña de Narváez.

Paula Narváez, PS. Viajó a la RM cuando levantaron la cuarentena en Los Lagos.

Agrega que “para las actividades en terreno somos muy rigurosos con el cumplimiento de las medidas sanitarias que han establecido las autoridades” y que “cualquier desplazamiento por el territorio es realizado con los permisos que otorga la autoridad competente”.

Como senadora por el Maule, la DC Ximena Rincón se mueve entre esa región, Santiago y el Congreso con el permiso interregional habitual. A comienzos de febrero se fue unos días de vacaciones a San Pedro de Atacama con esa otra clase de permiso. De vuelta en su zona, después viajó a Antofagasta y Calama a apoyar candidatos y se juntó con Felipe Berríos en la Chimba. Su equipo dice que usó un permiso que le sacó su partido vía Comisaría Virtual. Y que a futuro usará el de Interior que permite la “lista de los 11”. En una ocasión incluso no pudo viajar a una de las zonas, agregan. “Es más complejo porque a veces hay gente que no puede contar con nuestra presencia porque hay normas que hay que cumplir. De repente complica más el trabajo, pero es parte de...”, dice ella.

Ximena Rincón, senadora DC. La semana pasada estuvo en Antofagasta en actividades junto a un candidato a gobernador regional.

El PPD Heraldo Muñoz ha estado en O’Higgins, El Maule, La Araucanía, Iquique, Coquimbo y Valparaíso. Él ha usado el permiso interregional, pero para zonas sin cuarentena, contenido en el primer instructivo, el que rige desde el 11 de febrero.

Heraldo Muñoz, PPD. El jueves estuvo en Temuco apoyando a candidatos locales.

“En regiones eso se está tornando más complejo por las cuarentenas que se están instalando. Radios regionales y más pequeñas están siendo nuestro vínculo con la comunidad”, explica su jefa de campaña, Natalia Piergenteli.

El PR Carlos Maldonado ha ido a Rancagua y Valparaíso. Pero en su comando no detallaron con qué permisos.

Carlos Maldonado, PR. Ha viajado a las regiones de O'Higgins y Valparaíso.

Volviendo al independiente Sichel, él no puede hacer viajes interregionales a zonas en Fase 1 y 2 a menos que un partido de Chile Vamos lo inscriba en la lista de los 11 del instructivo de la semana pasada, cosa que no ha ocurrido. Solo ha podido ir a zonas en preparación.

Sichel reclama que “no hay igualdad de condiciones para independientes”, y que “es increíble que un candidato presidencial de un partido pueda recorrer el país en zonas críticas y que una persona independiente no pueda hacerlo”.

Sebastián Sichel, independiente. Solo puede ir a zonas en Fase 3 (Preparación). Acá en Quillota, el mes pasado.

En Interior reconocen esa desventaja. Pero no pueden hacer mucho por ahora: como la campaña presidencial legal no ha comenzado, no se han hecho instructivos pensando en los independientes.

Al final, dicen, son los partidos quienes definen a quién inscribir en sus nóminas.