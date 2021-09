El cara a cara de Boric, Kast, Provoste y Sichel en materia de descentralización

San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, se convirtió en el escenario del primer encuentro de cuatro candidatos que compiten en la carrera por La Moneda: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Frente Social Cristianos), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

A poco más de dos meses de las elecciones de noviembre, los aspirantes a la Presidencia participaron en el “Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales”, una convocatoria impulsada por estas autoridades regionales (que debutaron este año reemplazando a los intendentes), y que destinó un espacio a los abanderados para conocer sus propuestas en materia de descentralización.

Sentados los cuatro en sillas instaladas en fila en el escenario, a eso de las 11.15 horas los candidatos procedieron a tomar de a uno la palabra en un podio instalado al centro para manifestar, en 15 minutos, los principales lineamientos en cuanto a regionalización y desarrollo local de sus respectivos programas de gobierno. Aunque no se trataba propiamente de un debate, algunos de ellos aprovecharon el tiempo de sus intervenciones para aludir también a sus contendores. Boric y Provoste, además, destacaron que son candidatos de regiones (Magallanes y Atacama respectivamente).

Al término de la cita se les hizo entrega de un documento que condensa las ideas de la “incipiente” Asociación de Gobernadores Regionales, y fueron invitados a firmar grupalmente un “compromiso con las regiones”.

A continuación los principales ejes que plantearon los abanderados:

Gabriel Boric

El candidato del Frente Amplio y el PC -y también diputado- destacó la figura de los gobernadores regionales, asegurando que “cumplen un gran rol y espero sean considerados en las decisiones” ya que su elección fue un “paso clave” en que las “fuerzas de descentralización lograron imponerse”. Además, planteó que, en caso de llegar al gobierno terminaría con los delegados presidenciales, cargo creado en la misma ley que reemplazó a los intendentes y que para algunos genera un contrapeso en el rol de los gobernadores.

Así, y recordando su experiencia como parlamentario magallánico, el diputado afirmó: “No les quepa duda que si somos gobierno vamos a terminar con la figura del delegado presidencial”.

Enfatizando la relevancia de dar mayores facultades a los gobiernos regionales, añadió que éstos funcionarán de acuerdo a un sistema paritario y con escaños reservados.

En su alocución, Boric también criticó a quienes “se resisten a aumentar la carga fiscal con el fin de mantener la distribución de riquezas en unos pocos” y abordó la transición de combustibles y energía no renovables a energías limpias para “avanzar junto a las comunidades, no a costa de ellas”, mencionando una política de agua potable como derecho humano y su cuidado como recurso ambiental.

También planteó propuestas como tasas específicas de acuerdo a la realidad de cada región, la descentralización de las empresas estatales en las regiones, “superar los meros concursos por acuerdos”, fomentar el trabajo científico y “dar saltos al desarrollo”, ejemplificando con países nórdicos.

Finalmente, puntualizó que parte importante de la descentralización es tratar el conflicto “entre el Estado chileno y sus pueblos originarios. Un tema a abordar con seriedad y política a largo plazo de reconocimiento”.

José Antonio Kast

Que el gobierno se traslade a trabajar al menos una semana a regiones y mantener la figura del delegado presidencial fueron algunas de las principales ideas del presidente y candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Muchas veces las autoridades que salen electas están mirando el corto plazo, los cuatro años, cómo yo fomento y promuevo mis ideas o a mis candidatos para proyectar el poder, pero no estoy proyectando la Nación. Y eso es algo que a mi juicio se puede hacer bien desde un gobierno unitario, pero con equilibrio, ecuanimidad en la entrega de los recursos. Para compensar el desequilibrio que existe hoy, nosotros sí creemos en la regionalización, pero creemos para optimizar el uso de los recursos que se podría pensar a futuro en la creación de macrozonas, donde se equipare la zona norte, la zona centro norte, la zona centro, la zona centro sur y así siete macrozonas que reúnan a los gobernadores y permita un cierto equilibrio a nivel de la Nación”.

Asimismo, planteó que los gobiernos regionales sean integrados por alcaldes y no por cores: “Tenemos una idea innovadora que no le va a gustar a muchos, que es que los gobiernos regionales estén integrados por los alcaldes y no por los cores. Porque son los alcaldes los que pueden colaborar en mayor medida al trabajo de los gobernadores porque también son autoridades electas y tienen un vínculo mucho más cercano con la ciudadanía”, afirmó.

Sobre las diferencias entre los gobernadores regionales y los delegados presidenciales, Kast sostuvo que “yo creo que esto no es la culpa de uno o de otro, yo creo que pueden seguir existiendo a mi juicio el delegado presidencial y el gobernador. Ahí yo tengo una diferencia con Gabriel (Boric), porque hay ciertas atribuciones a mi juicio que deben quedar en el poder central, todo lo que es el orden público, la fuerza pública, a mi juicio tiene que tener una sola línea y hay otras cosas que debieran estar de parte de ustedes (los gobernadores)”.

Sobre su propuesta de que el gobierno esté al menos una semana en regiones sostuvo: “nosotros también hemos planteado de que si salgo Presidente, gobierno en terreno. Una semana de gobierno en cada región, pero de gobierno de verdad, no las visitas que hace el Presidente o el ministro (...) No, gobierno en terreno, una vez a la semana, que esté el Presidente y gran parte de su gabinete, el gabinete que planteamos es menor, porque decimos que hay que reducir los 24 ministerios a 12. A diferencia de lo que dice Gabriel nosotros queremos achicar el Estado para hacerlo eficiente”.

Yasna Provoste

La senadora por Atacama comenzó mencionando su propia historia y afirmando que “al hablar del país y exclusiones, lo hacemos con propiedad. Los problemas de sequía son parte de nuestras preocupaciones, pero están muy alejadas de la portadas de la prensa. Para nosotros, no es algo extraordinario el tener que viajar kilómetros para tener un diagnóstico de salud, o tener talentos distintos y trasladarse lejos de la familia”.

“La realidad es que el lugar donde nacemos marca el rostro que nos toca ver del Estado. Un Estado muy diferenciado. La justicia territorial es algo que muchas veces no está al acceso de todos. (...) Como lo decían algunos gobernadores, hay territorios sin garantías, donde los camiones aljibes se han hecho parte del panorama. Vamos a luchar por un país sin camiones aljibes, que todos tengan dignidad para vivir”, aseguró la candidata DC respecto de aquellos territorios sin acceso a agua potable.

Así, planteó que “trabajaremos en materia hídrica en base a las cuencas, y no que un sector productivo sea más beneficiado. Nos hemos jugado esto hace largos años. Que la gobernanza en las cuencas sean vinculantes y no según los movimientos del mercado”.

Sobre los gobernadores, sostuvo “por primera vez tenemos liderazgos validados en los territorios y quiero valorar esos esfuerzos. Los gobernadores han definido su forma de articularse, de reclamar sus atribuciones, de mirar a los territorios y es muy importante garantizar en nuestro futuro gobierno las mayores facultades, más injerencia en el presupuesto, y recordar que este gobierno ha hecho poco o nada por implementar las leyes de descentralización”.

Coincidiendo con Boric, Provoste también propuso que el rol de las empresas se analice de acuerdo a los territorios. “Lo que hemos comprometido es que en cada empresa pública estará el gobernador regional encabezando esos directorios, para garantizar que aporten al desarrollo del territorio y el país, pensando en Chile (...) Hay soluciones que deben ser atendidas en los territorios”.

Y marcando un diferencia con el candidato de Apruebo Dignidad, propuso una nueva figura que reemplazo a los delegados. “Lo que hace la diferencia es que pasemos de la declaración a la propuesta. Vamos a eliminar el delegado presidencial, pero vamos a tener a secretarios de interior para los temas de seguridad. Vamos a transformarlos en un seremi más, serán puestos a disposición del gobierno regional”, dijo.

Sebastián Sichel

Abordando la centralización actual, el abanderado de Chile Podemos Más puso un ejemplo: “estamos viviendo un cambio tecnológico, algunos lo llaman la cuarta revolución industrial, que no solo está generando brechas de acceso a las tecnologías para muchos, si no que genera condiciones tan injustas como alguien aquí en esta región, en la provincia de Arauco, en promedio hay una conexión a Internet por cada casi mil hogares y en Santiago, en el barrio alto, hay un internet por cada dos hogares. Por tanto está dejando fuera de acceder al desarrollo a miles de chilenos”.

“¿Por qué para mí la regionalización es una máxima? -agregó-, porque si antes era un deseo de las regiones, hoy es una necesidad. Sin regionalización no vamos a ser capaces de absorber este nuevo ciclo. Estamos perdiendo talento, capacidad de adaptación al cambio; estamos perdiendo la capacidad de entender que el proceso de toma de decisiones cambió. Y, por lo tanto, tenemos que hacer las cosas de forma distinta. Lo primero, un diagnóstico: somos uno de los tres países más menos descentralizados de la OCDE. Irlanda y Grecia nos superan, pero además estamos haciendo algo loco; mientras más crecimos como país, más nos centralizamos y más gente vivió en el área metropolitana”, complementó.

Así, propuso “avanzar sustantivamente en la regionalización fiscal; es decir, no solo ir aumentando el gasto público para llegar al 40% proyectado, si no que también ir dotando de capacidad de generar ingresos propios a las regiones”. También planteó que “nosotros tenemos una postura súper concreta: las empresas van a pagar patentes dónde más territorio ocupen y dónde más trabajadores tienen, de manera que aquellas actividades que ocupan el espacio físico de las regiones, básicamente van hacia adelante”.

Agregó que su idea es “seguir avanzando en lo que está en la llamada Ley de Rentas Regionales que permita de alguna forma no solo generar autonomía en la decisión de gasto, sino que también, lo digo porque no estoy de acuerdo con la discusión que se da en el Congreso en esta dimensión, sacar a la Dipres como un hermano mayor que determina dónde y cuándo se determinan los gastos regionales”.

Su apuesta, dijo, estará también en avanzar en la creación de zonas francas y zonas de privilegios tributarios en los territorios. “Lo dije con La Araucanía, pero creo que además tiene que pasar con regiones con indicadores de pobreza mayores como Ñuble y otras regiones”.

También puso sobre la mesa la opción de “traer ministerios al territorios”. “Soy un convencido que no va a haber regionalización si seguimos teniendo a todos los ministerios instalados en cuatro cuadras de la RM”, advirtió.