El desafío que se le abre a Desbordes para contener el “fuego amigo” en RN

“Voy a conversar con los distintos actores, con la gente que no me apoyó ayer (sábado), con los que creo que de buena fe no me apoyaron, pero estoy seguro de que me van a apoyar”. Con estas palabras, el exministro Mario Desbordes evidenciaba este domingo los desafíos que tiene por delante luego de haber sido proclamado como candidato presidencial de RN: lograr sumar más respaldos en su partido, dejar atrás la división interna y, además, intentar contener el “fuego amigo” que ha recibido en las últimas semanas desde algunos sectores de su colectividad.

La proclamación del sábado -en la que Desbordes recibió 269 votos de un total de 369 dirigentes, es decir, el 72% de los que participaron- se dio en medio de un clima de cuestionamientos internos y de tensión, ya que mientras algunos parlamentarios pedían postergar la definición del abanderado hasta abril, otros habían presionado para que se decretara libertad de acción en el caso de aquellos que quieran apoyar a otro candidato de la centroderecha.

Sin embargo, ninguna de esas cosas se concretó, lo que dejó a varios molestos en el camino.

En este contexto, Desbordes dijo ayer que espera aunar voluntades y que para eso “vamos a trabajar un programa de gobierno transversal: conservadores, liberales”. Esto, aludiendo a las principales dos corrientes que conviven en RN. Y respecto del senador Francisco Chahuán -quien depuso su precandidatura y congeló su militancia en RN acusando falta de garantías-, Desbordes comentó que “espero que prime lo que acordamos la semana pasada: que el que pierde apoya al que gana”.

Asimismo, insistió en su negativa sobre la libertad de acción -lo que algunos en RN buscaban para apoyar a Sebastián Sichel- y dijo que “la libertad de acción podría significar que se apoye a alguien de Evópoli, de la UDI, no necesariamente al candidato independiente”.

Además, emplazó a Sichel a aclarar si está siendo representado por ciertos economistas, un tema que ya había tocado Evelyn Matthei (UDI) hace algunos días, cuando dijo que él era el candidato “de los empresarios”, entre otras cosas. “Una de las personas que apoyan a Sebastián Sichel es (Jorge) Errázuriz, que vive insultando en redes sociales permanentemente, un señor que lo veo desconectado de la realidad, pero está en el entorno de Sebastián. Entonces, la pregunta del millón: ¿Él representa a Sebastián Sichel? Yo creo que no, pero él tiene que despejar eso”, dijo ayer Desbordes.

En medio de este escenario, en el entorno del exministro de Defensa creen que ir sumando a quienes no lo respaldaron en el consejo del sábado será una tarea compleja, pero están confiados de que, al menos, un grupo de cerca de 100 consejeros que apoyó a Chahuán irá adhiriendo de a poco.

Por lo mismo, la idea es ir sosteniendo encuentros con distintos actores de RN -lo que servirá para sumar apoyos y contener críticas- e ir potenciando el despliegue en terreno.

El factor Sichel

Otro flanco que se abre tras la decisión del consejo de RN es lo que pasará con la figura de Sichel, quien ayer prefirió guardar silencio.

En el partido dicen que como no se pronunciaron por la libertad de acción, por un lado eso perjudica al expresidente de BancoEstado -ya que debe ir sumando apoyos públicos en Chile Vamos-, pero por otro lado también implica una dificultad para Desbordes en su intento por ordenar a RN detrás suyo.

De hecho, la decisión de no permitir libertad de acción dejó a varios parlamentarios molestos en RN. Uno de ellos es el diputado Sebastián Torrealba, quien dijo ayer que “es un tremendo error no haberse manifestado respecto de la libertad de acción”, agregando que “se requiere ya un cambio en la conducción del partido”. A él se suma la molestia que generó este tema entre quienes firmaron una declaración esta semana pidiendo libertad de acción, como los diputados Luis Pardo, Diego Schalper y Miguel Mellado.

Este último, incluso, sostuvo que está analizando renunciar al partido. “(Estoy evaluando) no levantar ni un dedo por el candidato, esperar a ver si evoluciona y juega en equipo, porque hasta ahora solo es el lauchero del equipo y juega solo, o irme de RN después de 28 años y apoyar a alguien más de la alianza”, manifestó Mellado.

Los otros parlamentarios, en tanto, están evaluando qué pasos seguir, mientras que el estamento de “Diversidad RN”, que es presidido por el militante Daniel Espinoza e integrado por 12 personas, manifestó ayer por Twitter su respaldo a Sichel. “Declaramos nuestro total apoyo a Sebastián Sichel. Desde hoy nos ponemos a disposición para trabajar por un Chile respetuoso, inclusivo y con igualdad de deberes y derechos”, comunicaron por esa red social.

Sin embargo, la mayoría de RN -tal como lo refleja el resultado del sábado- está con Desbordes. Y hay quienes han salido a respaldar la decisión de no decretar libertad de acción. Así lo hizo, por ejemplo, el senador Manuel José Ossandón. “Si uno pertenece a un partido, tiene la obligación de respetar las decisiones de la mayoría. Estoy en contra de la libertad de acción”, dijo ayer.

“Que no haya sanciones”

En paralelo, el diputado Tomás Fuentes, quien respalda a Sichel, estaba ayer reuniendo firmas de dirigentes para sumar la mayor cantidad de apoyos y enviar una carta a la directiva. Esto, pidiendo que no se sanciones a quienes quieran apoyar a Sichel.

“Al igual como se hizo en 2017 con Ossandón, no sancionar a los consejeros generales, candidatos y militantes que buscan apoyar la candidatura de Sebastián Sichel”, pide la misiva. Y agrega: “Vemos con preocupación lo sucedido. El 30% de los consejeros generales no quiso pronunciarse -apretando un botón del celular- si apoyaba o no la opción de Mario Desbordes. Consideramos que se trata de una abstención importante”.

En todo caso, aquellos que buscan que exista libertad de acción sostienen que los estatutos plantean que hay que apoyar al candidato “inscrito” del partido, no proclamado. Así, advierten que eso ocurre en mayo y que aún falta para eso.

De hecho, esta idea de que no haya sanciones es promovida también por Sichel, según dicen en su entorno, y es lo que ha conversado con algunos dirigentes. Esto, debido a que, de lo contrario, se le pondrá más cuesta arriba sumar respaldos públicos a su campaña.