El duro enfrentamiento entre las parlamentarias Maya Fernández y Andrea Parra tras el guiño de los diputados PPD a Provoste

Siguen las repercusiones a raíz de la reunión que los diputados PPD tuvieron el miércoles con la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien está ad portas de definir este viernes su candidatura a La Moneda.

Un hecho que motivó al partido de los parlamentarios a sacar un comunicado reafirmando su respaldo a Paula Narváez (PS), como su carta presidencial.

El encuentro también generó molestia al interior de la tienda socialista y así lo hicieron saber algunos diputados públicamente, como Jaime Naranjo.

Ayer, Andrea Parra (PPD), defendió la cita con Provoste argumentando que “en su momento acepté invitación de Paula Narváez a colaborar en su campaña. Pero múltiples gestos al candidato del FA me hicieron entrar en reflexión pues tengo claro mi domicilio político. Hoy pienso que Yasna Provoste es la mejor exponente del proyecto de Unidad Constituyente”.

Una declaración que le valió diversas críticas en redes sociales. Frente a lo cual hoy puso en Twitter: “La violencia verbal que he recibido por manifestar una decisión política no altera mis convicciones. Me ubico en la centro izquierda y no comulgo con quienes se derriten por el Frente Amplio. Ellos nos quieren ver desaparecer como sector y hacerle gestos no es más que masoquismo”.

Una publicación que fue respondida por la diputada PS, Maya Fernández, generándose un duro cruce entre ambas por el apoyo a Provoste.

“El tema es la lealtad y compromiso. Aceptaste ser vocera y por eso espero que hayas tenido la deferencia de contarle a Paula que ya no la apoyaría antes de que se enterara por el diario. Ojo que tildar a alguien de masoquista es también una agresión para quienes piensan distinto”, sostuvo la socialista a la PPD.

Frente a lo cual Parra retrucó: “Maya, tengo mi conciencia tranquila e hice ver mis disconformidades en su momento a quien correspondía. No me extraña tu emplazamiento pues eres una de las principales impulsoras de una alianza con el FA. Espero respetes a quienes nos domiciliamos en la centro izquierda”.

El cruce no quedó ahí. La diputada Fernández volvió a contestar: “Siempre defendí la primaria con el FA y PC y no me arrepiento Pero siempre he ido de frente con mis opciones”.