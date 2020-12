El rediseño de Matthei de cara a las presidenciales

“Sí, voy de candidata a la Presidencia”. Con esa certeza la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) decía el 29 de agosto pasado que estaba dispuesta a competir nuevamente por el sillón presidencial.

Una irrupción que hizo de manera sorpresiva en medio de su preocupación por las posturas que había adoptado por esos días el principal abanderado presidencial de su partido: el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien apoyó el primer retiro del 10% de fondo de pensiones y se definió como socialdemócrata. “Eso obviamente es populismo”, decía por esos días Matthei, quien, además, aseguraba que, de competir en las presidenciales, no iría a la reelección como alcaldesa porque “me parecería inaceptable una candidatura para renunciar después”.

Sin embargo, Matthei, de a poco, ha ido modificando su estrategia, la cual comenzó a rediseñar hace unas semanas atrás. En el entorno de la exministra y en el gremialismo transmiten que si bien ella sigue con las intenciones de competir en una primaria presidencial de Chile Vamos y de ganar “ese gallito” al interior de la UDI, se adelantó en decir que no iría a la reelección en Providencia y que ahí cometió un “paso en falso”.

Esto, por tres razones: primero, porque aún quedan meses para ver el desempeño de los candidatos; en segundo lugar, porque podría poner en riesgo que la UDI mantenga Providencia; y, en tercer lugar, porque de todas formas puede competir en primarias siendo alcaldesa debido a que podría optar por la suspensión del cargo.

La alcaldesa diseña su estrategia con su entorno más cercano que está compuesto por su jefa de gabinete, Patricia Espinosa; la administradora municipal, Paulina Lobos; y su director de comunicaciones, Cristián Torres. También escucha las opiniones de Ana María Yévenes, doctora en Ciencias Sociales, y Silvia Leiva, entre otros dirigentes de la UDI.

Así, la alcaldesa comenzó a modificar su discurso y la primera señal la dio en una entrevista con El Mercurio, el pasado 5 de diciembre, donde señaló que estaba revaluando su decisión de no repostular a la alcaldía. Luego, nueve días después, vino el siguiente paso y en un punto de prensa aseguró que iría a la reelección en Providencia.

“Yo voy a la reelección por Providencia y después en abril veremos el resto”, dijo en la oportunidad. Además, transmitió que su objetivo es ahora enfocarse en apoyar a los candidatos en los desafíos electorales que vienen. De hecho, en su entorno sostienen que este rediseño en la estrategia le permitirá a Matthei ganar tiempo, desplegarse y apoyar en terreno a los candidatos, principalmente, de constituyentes. Sobre la decisión final de ir a las primarias presidenciales -que están fijadas para el 4 de julio de 2021 y se inscriben 60 días antes- las mismas fuentes agregan que lo zanjará en mayo ocupando el máximo plazo posible.

Pese a eso, Matthei ha intentado ir asegurando que la dejen competir en las primarias de Chile Vamos junto a Lavín y que no la bajen “por secretaría”.

De hecho, la alcaldesa ha conversado y se ha reunido con varios diputados y senadores para transmitirles eso, entre ellos, con Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, María José Hoffmann y el presidente del partido, Javier Macaya. Este último ha mantenido diálogos con Lavín y Matthei para ver cómo resolver el candidato del sector, lo que, según afirman en la mesa, esperan zanjar en abril luego de la elección de constituyentes.

De todas formas, en la UDI transmiten que no es una decisión fácil decidir ir con dos candidatos a la primaria debido a que eso podría provocar una dispersión de votos y terminar favoreciendo a los candidatos de los otros partidos.

Como sea, la alcaldesa les ha transmitido a Lavín, Desbordes y Felipe Kast que ella quiere competir en una primaria del sector. De hecho, en La Moneda sostienen que también se lo habría hecho saber al Presidente Sebastián Piñera, quien sigue de cerca las encuestas y apuesta a entregar la banda presidencial a alguien del sector.

“El senador Guillier fue candidato presidencial siendo senador. Eduardo Frei Ruiz-Tagle también lo hizo. Por lo tanto, no es la primera ni la última vez, nuestra Constitución lo permite. Me gusta que ellos reafirmen su liderazgo y sean reelectos con tremendas votaciones y después evidentemente decidan quién va a la primaria y quién no. Recordar que en política 30-60 días pueden ser muchísimo tiempo”, dice el diputado Alessandri, agregando que “hay que ir a una primaria lo más abierta posible”.

Su par, Patricio Melero, en tanto, agrega que “su decisión de ir a la reelección no implica bajarse de la presidencial (…). No veo inconveniente a que se genere una primaria abierta”.

Como sea, Matthei maneja encuestas internas, según dicen en su entorno, que la dan por ganadora en las primarias del sector y con buena proyección si se mide contra los candidatos de la oposición. Este último factor, el cómo vaya evolucionando, agregan, será determinante a la hora de tomar una decisión final sobre su candidatura.

Asimismo, otro factor que dicen en la UDI que considerará es cómo vayan evolucionando los apoyos hacia los otros candidatos y las posturas que vayan adoptando.

Al menos en la última encuesta Cadem, de noviembre pasado, en que se midió a las figuras presidenciales, en uno de los escenarios, Matthei aparecía como ganadora de las primarias del sector.