“El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley”: Subsecretario Monsalve se refiere a mensajes entre Vivanco y Hermosilla

Durante la jornada de este domingo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado sobre los chats de Whatsapp que salieron a la luz entre el abogado Luis Hermosilla con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y que llevó a que diputados del Partido Socialista anunciaran una acusación constitucional “contra los jueces presuntamente involucrados en la red de tráfico de influencias del abogado Luis Hermosilla”.

Según señaló Monsalve, “hay parte de esas materias, que tendrá que ser decisión del Ministerio Público para ver si se investiga eventualmente un delito”, agregando que en el caso de la acusación constitucional anunciada, esta es una herramienta del Congreso, por lo que se espera que se use “con la mayor seriedad y fundamentación posible”.

“Las Acusaciones constitucionales son una facultad del Congreso, lo que uno espera es que herramientas de esa naturaleza sean usadas con la mayor seriedad posible y con la mayor fundamentación posible, si es que se decide usarlas, pero eso es una facultad de un poder distinto al Ejecutivo”, mencionó agregando que “los parlamentarios tendrán que evaluar si deciden presentar una acusación constitucional”.

Cabe recordar que la acusación fue anunciada por los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini. “El lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla”, mencionó el diputado Manouchehri.

Finalmente, según detalló Monsalve, “a las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley. El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley porque permite que hayan personas que tengan ventaja. Eso no es posible, no es posible permitirlo. Y si hubiera, o hubiese habido o hay antecedentes o evidencia que indican que eso ocurrió, eso tiene que ser investigado y sancionado”.