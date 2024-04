“Es imprescindible”: Vallejo insiste que han “exigido” la máxima cooperación de Venezuela para esclarecer el crimen de Ojeda

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la mañana de este lunes la petición de colaboración de Chile a Caracas, con el fin de lograr que se resuelva el móvil del crimen del ex teniente del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda.

Esto, luego que la semana pasada, el fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, señaló que el secuestro y posterior homicidio del exmilitar, que permanecía en nuestro país en calidad de refugiado político por ser disidente del régimen de Nicolás Maduro, tuvo una motivación política y que éste habría sido gestado desde Venezuela, apuntando directamente a la organización criminal el Tren de Aragua.

Las tensiones con Caracas aumentaron, además, luego que el canciller venezolano, Yván Gil, planteara que dicha organización es una ficción creada por la mediática internacional, lo que derivó en que el Presidente Gabriel Boric llamó a consulta al embajador chileno en ese país, Jaime Gazmuri.

En su tradicional vocería de los lunes, la portavoz del Ejecutivo señaló: “Es imprescindible que para avanzar en justicia y garantizar la no impunidad, tengamos la colaboración del país vecino (Venezuela), de su gobierno, de su Cancillería y de su Fiscalía. Y hemos tenido respuesta en ese sentido, esperamos obviamente que esto no sean solamente declaraciones de buena disposición, que por cierto valoramos, sino que se traduzcan en hechos concretos”.

Con estas declaraciones, la secretaria de Estado se suma a la petición del canciller Alberto van Klaveren, quien desde Inglaterra este domingo expresó que “no bastan solamente las palabras, ni los compromisos, ni las promesas, lo que necesitamos son señales. Señales de que efectivamente hay una voluntad de cooperación, hay una voluntad para esclarecer lo ocurrido, información concreta sobre el paradero de estas personas sospechosas, información concreta también sobre otros antecedentes de la víctima”.

Santiago 15 de abril 2024. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, realiza una nueva vocera de Gobierno en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La vocera planteó que “necesitamos que efectivamente avance la diplomacia con la mayor rigurosidad, respetando evidentemente los procesos propios soberanos que tiene el país vecino, pero atendiendo a que necesitamos la colaboración de la Fiscalía con la mayor celeridad posible, porque la Fiscalía venezolana evidentemente son las que están así como la nuestra a cargo de la persecución del delito”.

En esa misma línea, reforzando el mensaje que ha entregado el Ejecutivo, descartó que se corten las relaciones diplomáticas con Venezuela. “Sería regalarle impunidad a los delincuentes y no estamos para eso en estos momentos. Hay que ser inteligente, hacer uso de las herramientas que tenemos, tanto diplomáticas como de convenios y tratados internacionales, y lo que es propio de la política para avanzar y dar cumplimiento con los objetivos que toda la ciudadanía espera”.

Expulsiones y respuesta a Insulza

Por otra parte, Vallejo apuntó que además de necesitar la cooperación desde Caracas para esclarecer el crimen de Ojeda, “necesitamos también colaboración para continuar con nuestra política de expulsión por ingresos irregulares de población migrante, particularmente la población venezolana que ha ingresado por la vía irregular”.

“En eso necesitamos evidentemente la máxima colaboración, el máximo intercambio de información para poder concretar, no solo identificar a aquellos que están en Chile de manera irregular, sino que poder proceder a sus expulsiones como corresponde para garantizar la vida de los ciudadanos. Y también para lograr mayor orden y normalización de la situación migratoria en nuestro país”, recalcó.

En ese sentido, dijo que “una cosa es la expulsión por la vía de vuelos comerciales, que tienen un costo”, pero que para la otra vía, a través de los aviones de las Fuerzas Armadas, “se necesita evidentemente siempre autorización y gestión desde el país vecino para poder hacer que aterricen esos aviones”.

El senador socialista, José Miguel Insulza. FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO.

Con todo, la ministra también respondió a los dichos del senador socialista, José Miguel Insulza, quien apuntó a una falta de gestión en la materia, al señalar que “me he enterado en los últimos días de que este tema de que no estemos expulsando no es sólo que los venezolanos no los reciban, sino también que nosotros no los mandamos”.

“No basta con subirlos a un avión si luego no tiene ese avión donde aterrizar. Por lo tanto, van de la mano la expulsión administrativa judicial con la gestión con el país vecino para que puedan esos aviones que llevan población migrante poder llegar al país de origen. Nosotros esperamos, obviamente, que durante estos próximos días mejore esa colaboración”, retrucó.

Y agregó que “no hemos tenido la mejor colaboración en todos los casos, y por lo tanto, esperamos que luego de este llamado que hemos hecho al país vecino y la respuesta que hemos tenido, es que esa colaboración mejore mucho, de manera ágil y lo más expedita posible”.