“Es un gallito político”: alcalde de La Reina critica postura del gobierno en proyecto de Ley de Seguridad Municipal

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), salió al paso de las declaraciones de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien ayer señaló que no habrán mayores atribuciones a los guardias municipales en el proyecto de Ley de Seguridad Municipal, con el fin de no “homologar” funciones con Carabineros. Al respecto, Palacios criticó la postura y la señaló como un “gallito político”.

“Es una pregunta que me hago todos los días y no lo puedo entender. Esto tiene que ver más bien con un gallito político, con un tema ideológico de ciertas convicciones que son disímiles”, dijo esta mañana el jefe comunal en conversación con Radio Agricultura.

Santiago 28 de Abril de 2023 Guardias municipales . Foto: Juan Farias / La Tercera

En ese sentido agregó: “No sé por qué existe tan poca confianza en la labor de las municipalidades. Tú no sabes la cantidad de información que manejamos y la responsabilidad que tenemos en materia social y de salud. No sé por qué no podemos avanzar en materia de seguridad”.

Así, criticó la iniciativa legal, la cual aún se encuentra en trámite en el Congreso, señalando que esta “no solamente se queda corta, es una ley peligrosa para nosotros (los municipios)”, argumentando que “cuando tú no tienes norma, más o menos actúas en una zona gris, o de interpretaciones” y que, por tanto, “¿cómo yo voy a saber a priori si hay un riesgo en el actuar de nuestros inspectores municipales en un procedimiento?”.

Finalmente, volvió a criticar al gobierno, indicando que “no podemos seguir esta discusión de carácter ideológico, tenemos que avanzar en acciones concretas porque está en riesgo la vida de nuestros inspectores”. “Tampoco podemos decirle a nuestros vecinos que la verdad es que el gobierno no quiere que avancemos en esta materia, que dejemos de hacer la pega y que se encargue Carabineros”, sentenció el jefe comunal.