“Estoy seguro que en un año van a agradecer”: Kast afirma que alza de combustibles es una “decisión dura, pero necesaria”

En el marco de su primera gira a la macrozona sur, el Presidente José Antonio Kast participó de la inauguración de Aquasur, la principal feria acuícola del hemisferio sur.

En un discurso -que se extendió por 22 minutos- el Mandatario reforzó el mensaje que ha transmitido su gobierno por el alza de los combustibles. De esta manera, respondió nuevamente a las críticas que han surgido por el incremento de tarifas que comenzará a ser efectivo a partir de este jueves.

“Si el petróleo sube del valor que estábamos acostumbrados, eso claramente nos afecta. Tenemos que ser serios y responsables, y aquí debemos hacer la solución con la industria”, comenzó señalando.

En esa línea, agregó: “Esta semana hemos tenido que tomar una decisión que es dura, que es dolorosa para muchas personas y afecta la economía familiar, pero era absolutamente necesario”.

“Nosotros no podemos pedir prestado para entregar un subsidio que, en poco tiempo más, va a volver a tener el precio real. Aquí tenemos que ser muy responsables con las arcas fiscales”, continuó el Mandatario.

Dicho eso, apuntó contra la gestión del expresidente Gabriel Boric: “En los años anteriores, las cifras no daban para el gasto que se realizó ¿Eso nos afecta a nosotros hoy día? Sí, porque tenemos una situación fiscal muy compleja ¿Podríamos ganar popularidad tomando préstamos o endeudándonos? Sí ¿Eso es lo responsable? No, y hemos dicho que vamos a ser responsables y transparentes con la situación que vive el país".

“Ahí necesitamos la colaboración de todos. Es muy fácil salir a apuntar con el dedo al gobierno y decir que no están haciendo lo que necesitan. Yo los invitaría a sentarse a la mesa, a conversar qué es lo que se necesita (...) ¿Endeudarse para ganar un tiempo de popularidad? No. Yo voy a vivir del bienestar, de que a las personas le vaya bien", añadió respondiendo a las críticas contra la medida.

“Estoy seguro que en un año van a agradecer la responsabilidad que hemos tenido como gobierno de decir la verdad. Nada peor que ser populistas en estas condiciones”, remató el Presidente.