Evelyn Matthei: “El 2013 lo pasé pésimo, pero esta vez si podría ganar”

En el marco de las Conversaciones LT que La Tercera ofrece a sus suscriptores, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei tuvo un diálogo con el editor de Política, Juan Andrés Quezada.

Por supuesto, la edil fue consultada por su reciente anuncio como postulante a La Moneda para las elecciones presidenciales del 2021. Ella delimitó el asunto y señaló que lo haría solo si ve que se dan las condiciones.

“Yo lo que he señalado es que si mi candidatura prende, entonces no iría de candidata a Providencia. Hay todavía bastante tiempo para ver si prende o no. Obviamente, que si no prende quiero ir de vuelta como candidata a Providencia”.

- ¿Cuánto tiempo se va a dar usted para ver si prende o no su candidatura?

- Hasta el último minuto que tenga.

Matthei también tuvo palabras para a su anterior campaña presidencial, de 2013. “En realidad lo pasé pésimo (ríe). Lo que pasa es que yo entré a último minuto en esa candidatura cuando ya habían caído otros candidatos y cuando no había ninguna duda de que iba a perder. Y en realidad entré más bien por una sensación de responsabilidad frente a nuestro sector. Pero los resultados estaban claros desde el primer día, y yo dije al aceptar que aquí no va a haber ningún financiamiento, voy a perder, ¡y después van a decir que perdí porque era mala candidata!”.

“Fue un sacrificio, lo hubiera pasado mucho mejor siguiendo en el ministerio, pero sentía que tenía que tomarlo, y yo creo que esta campaña va a ser absolutamente distinta, totalmente abierta. Creo que esta vez si voy de candidata sí puedo ganar -añadió la alcaldesa-. La anterior candidatura fue para mantener unido al sector, esta candidatura es más bien, muy competitiva”.

- Se ha especulado que es la candidata de La Moneda, ¿qué dice usted al respecto?

-¿Y por qué se especula eso?

- Porque...

- No lo he sentido así, ¿ah?

- ¿No?

- Yo no lo he sentido así. No. Ahora, me encantaría serlo (ríe).

Además, se da el tiempo de acotar algo: “Esta no es una candidatura en contra de alguien, ni de ser apoyada por alguien, nace absolutamente de mí”.

Evelyn Matthei echó mano a su historia política cuando fue consultada sobre cuál es la distinción entre todos los otros aspirantes presidenciales de la derecha, Joaquín Lavín y José Antonio Kast, con ella : “Hay temas que son bien claros, yo soy mujer. Como mujer he sido tratada distinta que los hombres. Por ejemplo, cuando yo recién entré a la política, me invitaban a programas de televisión solamente con otras mujeres y para hablar del aborto y el divorcio. Estuve muchos años en eso, hasta que un día dije ‘sabis que más, mi tema no es el aborto y el divorcio. Mi tema es la economía’. Yo estudié Economía y a mí me interesa la pobreza y me interesa la inequidad”.

“Me pasó que yo fui 13 años senadora -añadió Matthei-. Éramos siete u ocho senadores, o sea, obviamente me debiera haber tocado alguna vez ser jefa de bancada. ¡No fui nunca jefa de bancada!, ¡nunca!”.

- ¿Se sintió discriminada como mujer política?

- ¡Pero obviamente! ¡Una y otra vez! Y no solamente en la política, también en los puestos que había ejercido antes. Las mujeres somos maltratas una y otra vez, y los hombres lo hacen por malas personas. No se dan cuenta. De verdad no se dan cuenta, son temas culturales.

Matthei fue más allá, y en el tema de la discriminación se permitió nombrar otros ejemplos. “También hay maltratos hacia las personas que son homosexuales, hacia los migrantes, también hay hacia los pobres, hacia la gente más pobre. Mucha gente porque tiene más dinero lo mira en menos”.

“Entonces, yo diría que este tema de ser mujer te da una visión distinta y te hace entender mucho mejor, cuál es la rabia, cuál es la desconfianza, porque la rabia a veces es por no poder llegar a fin de mes con el sueldo que tu tienes, pero también hay otra rabia que tiene que tiene que ver con el maltrato, con el ser invisible, con el que a nadie le importes tú como ser humano, y esa rabia tiene que mucho que ver con el maltrato, con la discriminación que existe hacia muchos grupos en Chile. Y eso es claramente uno de los temas que a mí me diferencian”.

Por supuesto, en la conversación con la alcaldesa, se tocaron otros temas. A continuación, una selección con las frases más relevantes.

Providencia y etapa de Preparación

“Lo tenemos todo listo para mañana [hoy], veníamos trabajando hace dos meses. No se si mañana van a abrir todas las calles que tenemos previstas, pero de aquí a una semana van a estar todas abiertas. Tenemos previstas varias calles. En realidad, más que abrir, es cerrar, cerrar el paso de los autos para que puedan poner las mesas y las sillas nuestros restaurantes, en las calzadas, en las veredas, etc. Yo ahí quiero agradecer enormemente , se han armado muchas asociaciones gremiales con las cuales es más fácil trabajar, también la Cámara de Comercio de Providencia que lidera Marcelo Cicalli, con él venimos trabajando hace dos meses porque sabíamos que esto iba a llegar, y por lo tanto, estamos listos ya para partir”.

Paro camioneros

Acá hay dos visiones. Cuando fui ministra del trabajo me tocó trabajar con los gremios del transporte. Básicamente con los conductores de camiones, que tienen jornadas inaceptables, condiciones muy duras. Yo entiendo cuando ellos dicen que tenemos una vida muy difícil, pero además nos balean, eso se hace inaceptable. Hay que mirar con ellos cómo darles mayores cuotas de seguridad. Pero al mismo tiempo, la población puede sufrir de esto, y hay que establecer un diálogo muy muy rápido, y no se puede aceptar que bloqueen las carreteras, ahí la ley de seguridad de interior del Estado de inmediato. Tienen derecho a no trabajar, pero no a bloquear carreteras.

La Araucanía

Ahí hay dos temas bien distintos. Uno, yo ví una entrevista que hablaba del trato abusivo en Chile [N de la R: No dijo a quién], y el peor maltrato en Chile es hacia la gente que son homosexuales, vienen y ligerito después hacia las personas que son de pueblos originarios, por lo tanto, necesitamos un cambio de lenguaje, un cambio de actitud, necesitamos muchos más recursos porque efectivamente hay mucha pobreza en La Araucanía, que toca a la población mapuche, pero también a la población no mapuche, y hay un tema de que cómo logramos una mayor integración social.

Y por otro lado, está el tema de la violencia que no necesariamente está ligada, y es donde necesitamos muchísima mayor inteligencia, y mas efectiva. La verdad es que los organismos de inteligencia que tenemos no tienen facultades, no tienen presupuesto, no tienen nada.

Plebiscito de octubre

Lo que yo estoy viendo en la sociedad, es mucha rabia, mucha desconfianza, y mucha desesperanza, y eso tiene mucho que ver con la gente se siente abusada. Aquí ha habido mucho robo de parte de autoridades políticas, de parte de genrales, abusos de sacerdotes, colusiones de empresas, y además hay una sensación de impunidad. Me parece que es bastante simplista quedarse en un Apruebo o Rechazo, lo que hay que conversar es lo que viene después, cómo armamos un Chile. Cuando uno escucha a los que aprueban o rechazan, son bastante parecidos en los que quieren. Es una diferencia de ánimos más que de visión de un país a futuro. Me he negado ha entrar en esa lógica porque es muy simplista.

Seguridad ciudadana

Pura mano dura es como slogan, eso no produce. Tenemos que mirar por qué hay tanta delincuencia. ¿Adónde nos ha llevado la mano dura? Tenemos las cárceles llenas. ¡Yo estoy cabreada con este tema de la mano dura! porque no ha dado resultado ¡y no va a dar resultado! Si se desbarata una banda de nacrotráfico, en que les puede quitar todos los bienes, todos. Sin necesidad de probar de que fue comprado con plata del narcotráfico, y una vez que una logra desarticular una banda y entra el Estado a funcionar a hacer plazas, a mejor iluminación, a acompañar, porque sino, sale una banda y entra otra, esa es la verdad.

Retiro del 10%

Yo no dije exactamente eso que chile se iba a incendiar por retirar el 10%, cuando dije eso no era por el retiro de 10%, sino era por la venta de acciones y retiro de los bonos. Me alegro enormemente que no se haya producido esa baja en los valores, en el fondo, fue el Banco Central el que les prestó la plata para pagar. Ahí el banco central cumplió una gran función.

Legalización de drogas

Ese es un tema super complejo, una cosa es lo que yo pienso, y otra es cómo la ciudadanía lo interpreta. Yo solamente quiero señalar, cuando el alcohol se prohibió [en Estados Unidos], ahí surgieron las mafias del alcohol, y eso desapareció cuando se permitió la venta del alcohol. Ahí surge la pregunta de qué es peor, los efectos médicos, los efectos sobre el cerebro, si acaso la prohibición no logra parar la venta, y sobre si la sociedad está dispuesta a tomar una medida tan compleja como legalizar las drogas. Lo que se ha visto es que la prohibición no evita el consumo. Esos temas debiéramos dejárselo a la ciudadanía para que decida.

Yo soy partidaria de que estos temas con harta carga valórica, los puedan decidir finalmente los ciudadanos. Si se hubiera preguntado a la ciudadania, hubiésemos tenido una ley de divorcio 15 años antes. Creo mucho en la ciudadanía, creo que son menos enrollados, el congreso va 20 años mas atrás de lo que va la ciudadanía.

Primaria con Lavín

Necesitamos una primaria con todo el sector. Abierta, donde Evópoli ponga su candidata, RN ponga su candidato y la UDI ponga sus dos candidatos, y sea toda la alianza la que vote, porque al final puede quedar un candidato que le guste a la UDI, pero le puede gustar menos a la alianza.