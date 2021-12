Expresidenta Michelle Bachelet llega a Chile a una semana del balotaje

La Alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU arribó al país pasadas las diez de la mañana y no emitió declaraciones. Se informó que viene a pasar las fiestas de fin de año, pero en noviembre pasado, la Fundación Horizonte Ciudadano -levantada por ella en 2018- señaló su apoyo "sin ambigüedades" a la candidatura de Gabriel Boric. De momento, no hay en agenda una reunión entre ambos. "No tengo ningún antecedente de un encuentro”, señaló el coordinador político, Giorgio Jackson.