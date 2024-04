Felipe Ossandón inscribe en RN precandidatura para competir por la alcaldía de Puente Alto

El concejal Felipe Ossandón inscribió este viernes en Renovación Nacional (RN) su precandidatura para competir por la alcaldía de Puente Alto.

El edil de Puente Alto desistió de reunir firmas para ir fuera del pacto de la oposición, dando una señal de unidad en el sector.

Ossandón inscribió su precandidatura de manera online en un sitio interno del partido ayer por la tarde.

De esta manera, de ser aprobada su precandidatura por RN competirá en las primarias del sector con Karla Rubilar (Ind.) y Manuel José Ossandón Lira (RN) para suceder a Germán Codina en el sillón alcaldicio de la comuna del sector sur de la Región Metropolitana.

A estas horas, de hecho, se desarrolla el Consejo General de RN, en el que se busca ratificar el pacto electoral y las plantillas de candidatos de cara a a las elecciones primarias municipales.

Respecto al pacto, tanto para competir por la comuna liderada por Codina como las demás del país, el timonel de RN, el senador Rodrigo Galilea señaló: “Lo ideal siempre es que Chile Vamos tenga una sola candidatura en cada una de las comunas del país y nosotros como directiva RN vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que ello ocurra así. Eso vale para Puente Alto y para el resto de las comunas del país”.

Otra señal en esa dirección la envió este viernes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). Unas horas antes de anunciar que no irá a la reelección -dijo que pesaron en su decisión eventuales futuros desafíos- lanzó un mensaje al sector.

Mientras participaba en una charla en la Universidad del Desarrollo, apuntó que en Puente Alto “hay una exministra, médico, exparlamentaria que viene trabajando seriamente en esa comuna hace un año y medio y ahora surgen dos o tres candidatos y nadie sabe si vamos a ir a tres bandas, dos o una. Karla Rubilar está pidiendo primarias, que es a mi juicio lo que hay que hacer, pero vamos a ver si los otros se dignan a someterse a la primaria”.

“Si no se dignan a someterse a la primaria, no va a ganar ninguno de los tres y lo peor de todo es que muchas veces les da lo mismo, ‘no gano yo, no gana nadie, me da lo mismo’”, enfatizó la alcaldesa.

La propia Rubilar se refirió también a las primarias en Puente Alto: “Bienvenidos todos los Ossandón u otros candidatos a la primaria y así podamos llevar un candidato único del sector”.

“Creo firmemente en la institucionalidad y por eso me reuní con los partidos desde Demócratas hasta Republicanos para manifestarles la necesidad de que promuevan este mecanismo para definir quién está mejor preparado para asumir el desafío de competir en una comuna tan icónica como Puente Alto”, expresó.