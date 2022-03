Futura ministra Izkia Siches se reúne con dirigentes gremiales y le manifiestan su preocupación por Estado de Excepción en Macrozona Sur

La mañana de este viernes la futura ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, se reunió con dirigentes gremiales del mundo del transporte para abordar la posibilidad de extender el Estado de Excepción de la Macrozona Sur.

Tras el encuentro que se realizó en las dependencias de la Universidad de Santiago (Usach), el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, expresó su preocupación con respecto a la postura del Presidente electo, Gabriel Boric, de no renovar el decreto del Ejecutivo en las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

Sobre el encuentro propiamente tal, lo calificó como positivo porque “la futura ministra del Interior nos ha expuesto las medidas que el nuevo gobierno pretende implementar para resolver la gravedad de la situación en la Macrozona Sur”, comenzó diciendo Pérez, y detalló que “hemos dicho que es necesario que no se levante el Estado de Excepción, creo que es una medida precipitada”.

En esa línea añadió que “nosotros somos dirigentes responsables, tenemos la obligación de plantear al nuevo Gobierno la necesidad de que se nos asegure el libre tránsito, se restablezca el Estado de Derecho y que se termine el clima de indefensión que tenemos hoy día”.

Sobre las posibles medidas que se tomarán en la siguiente administración señaló: “Hay varias cosas que son interesantes, como resolver el problema de raíz de los pueblos originarios. Nos parece bien, es una deuda que tiene el Estado de Chile y, por lo tanto, por ahí pensamos que podría haber una buena solución”

Pero enseguida el dirigente se refirió a las declaraciones de la futura secretaria de Estado, en CNN Chile, en donde no cerró la puerta a una eventual prórroga en durante la administración de Boric.

“Espero que no -extender el Estado-, pero evidentemente nada está escrito en piedra. Lo hemos conversado con el Presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas o si no este conflicto se va a seguir agudizando” dijo Siches y agregó que “se puede apagar una parte del incendio inmediatamente con algunas acciones de fuerza, pero si no hay una solución política de fondo lo más probable es que vamos a estar cultivando generaciones de jóvenes mapuches que van a sentir que fueron aplastados por el Estado”.

Pérez valoró las declaraciones de la expresidenta del Colmed. “La propia ministra en televisión, anoche, dijo que esto no estaba escrito en piedra y que están evaluando, así que nos parece muy apropiado (...), vamos a seguir conversando, vamos a seguir analizando y vamos a seguir colaborando, y haciendo lo que nosotros tenemos que hacer que es el abastecimiento de la República”.

Asimismo, puntualizó que en caso de que “no se resuelva el problema”, “seremos enfáticos y severos en plantearlo nuevamente”.

Finalmente expresó que “nosotros nos hemos puesto a disposición en el sentido de seguir trabajando por Chile, nosotros somos dirigentes responsables y respetuosos de las autoridades que Chile se ha dado. Por lo tanto, tenemos que evaluar los resultados y la obligación nuestra es presentar los graves problemas que tenemos”.