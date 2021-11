Gabriel Boric le quita apoyo a Karina Oliva para elección senatorial: “Lo que han hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por las otras candidaturas es lo correcto”

Siguen las repercusiones al interior de Apruebo Dignidad tras la denuncia que hiciera Ciper respecto a la candidatura a gobernadora regional de Karina Oliva.

De acuerdo a un artículo del citado medio, siete de los asesores de Oliva, todos militantes de Comunes -incluido su presidente, Jorge Ramírez-, presentaron al Servicio Electoral (Servel) boletas por sus labores por un total de $ 137 millones.

Rápidamente desde el conglomerado y desde el equipo del candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric, salieron a criticar la situación y calificarla de “grave”.

Pero hoy se dio un paso más. Esto porque el abanderado y diputado por Magallanes, se desmarcó de su apoyo a Oliva en su carrera senatorial y respaldó la decisión de los otros partidos del conglomerado de llamar a votar por otras opciones.

“Me parece que lo que han hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por las otras candidaturas es lo correcto. Hoy una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo”, indicó.

Sobre la denuncia en sí, Boric reiteró que “no puede haber enriquecimiento con platas públicas. Me parece que cuestiones de estas características son inaceptables. No vamos a trepidar en hacer ningún tipo de defensa corporativa. Venimos acá para cambiar estas prácticas”.

El presidenciable agregó que “acá no puede haber espacio para defensas corporativas. Si acá comenzamos a ceder espacios a este tipo de prácticas y las empezamos a relativizar, todo se va a ensuciar”.

Durante la mañana, en diversas entrevistas en radio y televisión, Oliva entregó su versión de los hechos y afirmó que el dinero del reembolso del Servel se utilizó para financiamiento previo a la campaña de gobernadora.

Pero no fue la única repercusión política en este caso. Ya que ayer, además, durante la tarde, Jorge Ramírez presentó su renuncia a la presidencia de Comunes.

“Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel”, sostuvo Ramírez ayer.