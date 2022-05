Gaspar Domínguez, vicepresidente de la CC: “Este nuevo proyecto constitucional viene a ayudarnos a salir de la profunda crisis política en la que estamos sumidos como país”

Tras 209 días de intenso debate, la Convención Constitucional puso fin a las 103 sesiones del pleno para elaborar el borrador de la nueva Carta Fundamental que deberá ser aprobado –o rechazado- en el plebiscito del próximo domingo 4 de septiembre.

Precisamente, durante la jornada de este sábado, los convencionales votaron el último informe de la comisión de Medio Ambiente, aprobando artículos como que el mar territorial y las playas son bienes comunes naturales inapropiables; que el Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas, y rechazando el artículo que establece que las actividades mineras de exploración, explotación o aprovechamiento, requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley.

Tras dicha instancia, se organizó un punto de prensa, donde la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, calificó como “bastante positivo” el balance de la labor efectuada, resaltando el espíritu de colaboración y de “trabajo arduo” representado por cada uno de los convencionales y sus asesores, pese a que los tiempos muchas veces jugaron en contra.

“Es especialmente buena esta noche, porque hoy marcamos un hito muy importante en nuestro trabajo constituyente. Estamos contentos de anunciar formalmente el cierre del debate constitucional, después de 103 sesiones de pleno, muchas de ellas maratónicas, pero muy satisfactorias”, comenzó diciendo.

“Hoy entraron al texto constitucional los últimos artículos que venían de las comisiones temáticas, por lo tanto, con este pleno, no sólo se cierra el debate constitucional, sino que se cumple otro hito en este proceso, cumpliendo con todos los plazos establecidos, finalizamos el borrador de la nueva Constitución, que sin duda entrega muchas respuestas a las demandas y anhelos de los chilenos”, prosiguió.

Al mismo tiempo, aseguró que el texto será presentado formalmente este lunes 16 de mayo, en las ruinas de Huanchaca de Antofagasta, a la comisión de Armonización, la cual tiene por objetivo proponer un orden para dar coherencia necesaria a la propuesta constitucional, debiendo editar el texto para su versión final.

En paralelo, funcionarán otras dos comisiones: la de Preámbulo, que deberá redactar el texto introductorio de la nueva Carta Magna, y la comisión de Normas Transitorias, que discutirá nuevos artículos y normas que tendrán como función dar gradualidad y balance para el cambio de la actual Constitución a la nueva.

“Con la entrega del borrador de la nueva Constitución se cierra el trabajo de las siete comisiones temáticas, que se encargaron de analizar las iniciativas de normas y proponer nuevos artículos que fuimos aprobando. El trabajo fue arduo, y a veces complejo, con jornadas maratónicas extensas, pero fue ante todo una labor profundamente democrática y participativa, reflejo de la diversidad presente en este espacio”, acotó.

“Está siendo escrita en uno de los momentos políticos más tristes de nuestra historia”

Por su parte, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, también se manifestó feliz, emocionado y satisfecho porque –afirmó- “cumplimos y culminamos esta última etapa en los plazos y en la forma en la que le prometimos a la ciudadanía, hace casi diez meses”.

“Este texto que comienza a nacer hoy subyace el espíritu de un nuevo Chile, sobre cimientos de décadas de esfuerzos, de millones de personas que nos trajeron hasta aquí para dar un paso hacia el futuro. En este libro están los anhelos de millones de personas que transversalmente depositaron sus sueños en este proceso constituyente, a través de audiencias, de participación, de dos elecciones, primero aprobando y, segundo, eligiendo a los representantes que estamos aquí”, remarcó.

A su vez, destacó que “en este texto se materializa una forma, a mi juicio, una forma nueva de relacionarnos, de una forma de entender la vida y nuestro país de una manera distinta a como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Una manera donde lo tuyo y lo mío realmente pasará a ser un nuestro, y se materializa en la forma de comprender y de describir el acceso, por ejemplo, a los derechos sociales como salud, vivienda, educación y otros”.

Domínguez sostuvo que con esta nueva Constitución está “siendo escrita probablemente en uno de los momentos políticos más tristes de nuestra historia, y este nuevo proyecto constitucional viene con la intención de ayudarnos a salir de esta profunda crisis política en la que hoy estamos sumidos como país. Esperamos que este proyecto permita salir de esta crisis de una manera gradual, inteligente, en armonía y sobre todo en paz, donde todos podamos reconocernos”.

Finalmente, el convencional llamó a la ciudadanía a ingresar al siguiente link para que todos y todas tengan acceso a conocer la propuesta de borrador, y “puedan hacerse su propia opinión a través del texto que aquí está”.

“Esperamos que el debate de cara al término de este proceso sea un debate con altura de miras, donde la verdad esté por delante, donde los argumentos sean la razón y las normas, y no argumentos que vengan necesariamente desde los miedos. Es natural que en un proceso de esta naturaleza haya diferencias. Si no las hubiera, no sería un proceso constituyente. Es natural que se eleven las emociones más profundas desde nuestro sentir, porque estamos discutiendo cuestiones muy relevantes. El llamado a la ciudadanía, a los convencionales y a la prensa es elevar la discusión con altura de miras, con la verdad por delante, de manera que cada ciudadano haciendo ejercicio de la información fidedigna pueda tomar la mejor decisión en el plebiscito del 4 de septiembre”, sentenció.