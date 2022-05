Gobernador del Biobío afirmó que el SII dejó de seguir la ruta del dinero en el robo de madera después de 2018

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, afirmó este domingo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) “dejó de seguir la ruta del dinero” después del 2018, en torno al delito de robo de madera que se ha registrado con mayor frecuencia en los últimos meses en la Macrozona Sur.

Los dichos de la autoridad regional en Tolerancia Cero de CNN Chile, se enmarcaron en el panorama delictual que se ha vislumbrado en el territorio, donde este ilícito en particular ha ido aumentando, así como el tráfico de drogas o el abigeato, y donde operarían organizaciones criminales, según precisó.

“Hay una organización criminal que se dedica a robar madera, que maneja del orden de 100 millones de dólares en madera robada. Hay camiones que pasan. Usted puede distinguir dos tipos de camiones en nuestra región: los que van con madera ilegal y los que van con madera legal, y se diferencian físicamente. El que va con madera ilegal va sobredimensionado, va sin patente, va con una bandera mapuche. La fiscalización de vialidad en (el fundo) La Romana, no se hace. La fiscalización de Carabineros, es ocasional. La fiscalización del Servicio de Impuestos Internos…”, acusó, en primera instancia.

Posteriormente, al ser consultado por si no sería más fácil seguir la ruta del dinero en torno al robo de madera a estar siguiendo, por ejemplo, el trayecto de los camiones que transportan el recurso, Díaz remarcó que “estoy convencido de que, si se hiciera una fiscalización importante en el peaje Las Maicas, en la Ruta 5, o en el peaje de Horcones en la Ruta 160, que es la que une la provincia de Concepción con la provincia de Arauco, sería distinta la situación”.

A la pregunta de por qué el SII no lleva a cabo dicha función –siendo la entidad encargada-, el gobernador reveló que “lo hizo mientras a mí me tocó trabajar de intendente. Dejó de hacerlo después del año 2018. No tengo ningún argumento ni razón lógica para saber por qué lo dejaron de hacer. A mí me parece absolutamente irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero”.

Del mismo modo, subrayó que “(El SII) no fiscaliza con la unidad especial que tenía para trabajar en la Región del Biobío y creo que esa no es una decisión del grupo de Impuestos Internos del Biobío, yo creo que fue una decisión política en su tiempo”.

En esta línea, sugirió que ante la gran cantidad de dinero que fluye a consecuencia de este delito pudiese haber corrupción, aunque aclaró posteriormente que no tiene pruebas para sostener esta acusación.

“Con tanto dinero arriba de la mesa, el riesgo de corrupción claramente (…) ¿Por qué tendríamos que ser distintos a otros países que han tenido crimen organizado? No tengo pruebas, pero le diría que tiene cara de gato, cola de gato y parece que dice miau. Yo creo que debe haber”, complementó.

Finalmente, concluyó indicando que esta situación se la habría planteado al Presidente Gabriel Boric, en un documento denominado “Biobío reconoce diálogo y seguridad para el desarrollo”, donde se habría elaborado un plan para abordar los escenarios de violencia que ocurren en la zona.

“Como yo no tengo pruebas de lo que estoy diciendo, lo que sí sugerí en la reunión de hoy fue decirle al Presidente que esto se debe conversar con el presidente de la Corte Suprema, con el Legislativo y dentro del gobierno se debe incorporar al SII, a Aduanas, y también debe considerar la opinión de a lo menos el gobernador de La Araucanía y de quien habla, que algo le podemos aportar a la construcción de bien común”, puntualizó.