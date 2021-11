Gobierno destaca participación y llama a tener paciencia por las largas filas en los locales de votación

Destacando la participación, y realizando un llamado a tener paciencia por las largas filas en los diferentes locales de votación, el Gobierno se refirió a este proceso eleccionario durante la tarde de este domingo.

Cuando faltan alrededor de cuatro horas de votación, el ministro Jaime Bellolio, mencionó que “votar es seguro”, agregando que “hasta ahora hemos visto una buena participación, esperamos que continúe durante el transcurso de esta tarde, sabemos que muchas personas han tenido que sufrir por el calor, largas esperas, largas filas, algunas porque las mesas se constituyeron más tarde, pero de hace unas horas atrás el 100% está constituida”.

Según explicó en el punto de prensa, parte de las filas se debe al protocolo Covid, a la vez que mencionó que por el momento no se tiene una cifra de participación, y realizó un llamado a las personas a tener paciencia al momento de transcurrir a votar.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, precisó que hasta el momento las votaciones se han realizado con tranquilidad, y hay 12 personas detenidas, la mayoría por negarse a ser vocal de mesa. “Hasta ahora tenemos 12 detenidos, 11 de ellos por negarse a ser vocal de mesa, y uno por querer robar una televisión en un local de votación”, señaló.

Además informó que “durante la mañana tuvimos tres lugares donde hubo denuncias de objetos sospechosos, todos ellos descartados”, agregando que los diferentes protocolos de seguridad están funcionando a lo largo del país.

El ministro vocero de gobierno, en la ocasión fue consultado por los dichos de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, quien señaló que el próximo gobierno sería uno de transición. “Si es o no de transición depende de los ciudadanos chilenos que van a votar primero un plebiscito de salida, luego del trabajo de los mismos convencionales, en donde ellos tendrán que llegar a un acuerdo en la forma de gobierno y otras tantas más”, mencionó.

“Si es de transición o no, en el sentido de que se acorte su periodo, depende del texto de la constituyente que todavía no ha comenzado a discutirse, segundo del resultado del plebiscito de salida. El próximo gobierno es un gobierno de cambios sea la persona que salga, y va a ser muy relevante, porque va a tener que seguir con el proceso constituyente, ver luego ese plebiscito de salida y la implementación de algunas medidas me imagino, que luego de que se escriba, esa Constitución y se apruebe, le tocará, en ese caso, hacer una transición en esas materias”, complementó, a la vez que agregó que “adelantar la discusión de la duración del gobierno no corresponde en estos minutos”.

Allanamiento sede de Comunes

En la ocasión, las autoridades también tuvieron palabras para el allanamiento que realizó Carabineros en la sede de Comunes, y ante lo cual Delgado, respondiendo a las críticas de intervencionismo, mencionó que “en Chile existe una institucionalidad que es clara al respecto, y cualquier persona que quiera confundir a la opinión pública debe ser corregida. Aquí cuando alguien dice que esto está relacionado con intervencionismo político, es que no sabe claramente cuáles son las funciones y la separación de los poderes del Estado”.

“Cuando la Fiscalía ha dicho que trato durante un periodo de tiempo de que esa entrada y registro, ese allanamiento, hubiese sido en otras circunstancias, de manera consensuada, con quienes tienen o tenían las llaves de ese lugar, esa es la versión que ha dado la fiscalía, aparentemente ese consenso no se logró, y cómo no se logró ese consenso y había que entrar, esto determinado por la Fiscalía, se le pide al GOPE que lo haga, porque el lugar estaba cerrado con distintas puertas, distintos candados, distintos instrumentos”, agregó el ministro.

Finalmente señaló que “cuando se le pide al GOPE, hay un protocolo de ingreso y registro”, agregando que “si bien es cierto que a muchos les puede parecer que es inadecuado, es el protocolo que tiene el GOPE para cuando entran a un lugar determinado, sea cual sea el lugar. Si hubiese sido otra la circunstancia, si hubiesen podido tener consensos para poder buscar una hora y forma de ingresar diferente, a esa sede no estaríamos hablando de esto, pero no pasa por una decisión del gobierno, no pasa por una decisión de un ministro determinado, tiene que ver con la relación de las policías con el ministerio público”.