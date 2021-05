Gobierno hace balance positivo del proceso electoral de este fin de semana y señala que “superaron las dudas” sobre los dos días: Primeros resultados estarán pasadas las 20 horas

Desde el Palacio de La Moneda, los ministros Jaime Bellolio (Segegob) y Juan José Ossa (Segpres) realizaron un balance del proceso electoral que se está realizando en el país con el objetivo de elegir a quienes elaborarán la nueva Constitución, además de los próximos gobernadores, alcaldes y concejales.

En ese sentido, ambos secretarios de Estado aseguraron que tanto la jornada del sábado como lo que va de este domingo, se ha desarrollado en tranquilidad. El ministro Ossa valoró, así, que las elecciones se hayan realizado en dos días: “en su minuto hubo dudas, pero las hemos superado. Se pensó que las urnas no podían ser custodiadas por las Fuerzas Armadas, se pensó que habría hechos de violencia, pero la verdad es que las cosas sucedieron como las habíamos planificado y esto ha permitido que haya más participación. El hecho de que el día sábado haya votado el equivalente al 40% de las personas que votaron para el plebiscito, refleja que la decisión de hacer la votación en dos días fue un éxito, fue una muestra de confianza a muchas instituciones de nuestro país que respondieron”.

“Queremos celebrar que las cosas hayan ocurrido de esa manera”, agregó.

En cuanto al conteo de los votos, el vocero del Ejecutivo manifestó que dado que son cuatro papeletas, lo que ha estimado el Servel es que una vez cerradas las mesas -a eso de las 18 horas- los conteos van a ser en este orden: primero los convencionales constituyentes, después gobernadores, luego alcaldes y finalmente concejales. “Por lo tanto, desde las seis de la tarde hasta los primeros resultados que se podrían tener de los convencionales constituyentes, según el Servel, debieran ser en torno a las 8 o 9 de la noche, para luego continuar con la contabilidad de gobernadores, luego alcaldes y concejales. Esta va a ser una noche en que los resultados van a estar hasta más tarde”, dijo.

Convención constitucional

Los ministros fueron abordados, por otra parte, por el rol del gobierno en la conformación de la convención constitucional. Respecto a esto, Ossa sostuvo que continuarán trabajando para recibir “de la mejor manera posible” a los miembros que sean elegidos durante esta jornada, tanto desde la perspectiva logística, como en las oficinas y lugares donde se debatirá: “En las próximas horas seguiremos informando cuáles son estos primeros pasos, especialmente los relacionados a la primera sesión de la convención”.

Además, añadió que la reforma constitucional que dio pie a este proceso indica que gobierno y el Presidente de la República deberá prestar colaboración técnica, administrativa y financiera a la convención “y eso es lo que hemos venido haciendo, preparar las condiciones para que sesione la convención y eso seguiremos haciendo porque todavía nos queda mucho trabajo por delante”.

“Ese es el rol del gobierno en la convención, siempre respetando, por su puesto, su debida autonomía pero asegurando que existe una deliberación transparente, pacífica, que no existan presiones que sean ilegítimas. La ciudadanía puede saber que cuenta con un gobierno que cumplirá la labor de apoyar esta convención, pero siempre va a respetar su independencia”, expresó Ossa.

Bellolio, por su parte, añadió que “vamos a elegir convencionales que van a escribir las nuevas reglas, las nuevas instituciones para el Chile de los próximos 30 o 40 años y estas jornadas que han sido tranquilas y democráticas nos demuestran que la violencia no es el camino, que la polarización no es el camino, que intentar degradar la democracia es exactamente lo contrario de lo que los chilenos están buscando. Creemos que este es un momento bisagra en que se quedan atrás las diferencias más profundas. Hoy hay un diálogo que no significa que estemos de acuerdo, sino que todos nos validemos con nuestras diferencias, que nos validemos en nuestra diversidad”.