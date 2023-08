El tenso intercambio entre Gonzalo de la Carrera y Carmen Hertz por foto de su marido ejecutado en dictadura

Durante la sesión de la Sala de la Cámara de este martes, el diputado Gonzalo de la Carrera protagonizó un tenso momento con su par comunista Carmen Hertz, a quien cuestionó abiertamente por usar en la solapa de su chaqueta una foto de su fallecido esposo Carlos Berger, ejecutado político.

El parlamentario independiente, aludiendo a los cambios reglamentarios que prohíben poner letreros en los pupitres, preguntó si la vicepresidenta de la Cámara tenía privilegios para usar en sus ropas una imagen de Berger, abogado, periodista y militante del PC que fue detenido y asesinado durante la dictadura.

El comentario, que fue secundado por otra independiente, Gloria Naveillán, fue replicado por las bancadas de izquierda. El diputado Matías Ramírez (PC) acusó una actitud “malévola”. “La foto de mi marido, masacrado por una comitiva militar, la uso en la solapa cuando yo quiera”, replicó Hertz.

Esto, en el marco de una jornada que ya se había tensionado por la iniciativa liderada por la bancada de la UDI, con el apoyo de RN, Evópoli y los republicanos, quienes expresaron su “más absoluto respaldo jurídico y político” a una declaración acordada por la propia Cámara en 1973 y que antecedió al golpe militar. Aquella resolución de hace 50 años fue usada por la dictadura como sustento jurídico para justificar el derrocamiento de Allende.

El tenso cruce

Durante la sesión, De la Carrera se dirigió al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC): “Quiero preguntar por qué la vicepresidenta de la Cámara, del Partido Comunista, Carmen Hertz, contraviene el reglamento y está ocupando en su solapa un cartel cuando están prohibidos para todos los demás parlamentarios”.

En este sentido, preguntó: “¿hay algún privilegio por estar sentado en la vicepresidencia de la Cámara para contravenir el reglamento?”.

Tras recibir una respuesta a viva voz de Carmen Hertz, De la Carrera replicó: “Le pediría a la vicepresidenta que no me grite, porque yo estoy hablándole al presidente, con todo respeto, sin faltar la palabra y sin subir el tono de voz. Lo único que estoy pidiendo es que ella respete el reglamento, porque ser vicepresidenta de la Cámara no la exime del reglamento que todos los demás tenemos que cumplir”, cerró.

Tras esto, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que la prohibición reglamentaria radica en poner carteles en los pupitres de la Sala, y que la foto era una muestra de luto que puede ser ejercido de muchas formas.

Ante esto, la diputada comunista solicitó el uso de la palabra, para replicar que “en relación con la foto del abogado y periodista Carlos Berger, mi marido, quien fuera masacrado por la comitiva de Sergio Arellano Stark en octubre del 73, quiero señalar que la foto de mi marido, masacrado por una comitiva militar, la coloco en la solapa cuando y donde yo quiera”.

Tras esto, Gonzalo de la Carrera utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para manifestar su molestia por el episodio vivido en la Sala durante la jornada.

“No hay caso. La comunista Carmen Hertz, vicepresidenta de la Cámara, puede salirse con la suya. Pero todos los demás tenemos que cumplir el reglamento. Si yo me colocara un cartel con la foto de una víctima de atropello a los DDHH del comunismo sería sancionado, ella no”, afirmó.