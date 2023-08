Trastienda de una caída: la reunión que definió el destino de la embajadora Susana Herrera

Eran pasadas las 19.00 horas de este lunes cuando el vehículo que transportaba a Susana Herrera salió raudamente desde el estacionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. La entonces embajadora en el Reino Unido no quiso toparse con la prensa y el auto -con vidrios polarizados- dobló hacia Amunátegui desde Bombero Salas, generando congestión en la intersección de ambas calles tras ir en contra del tránsito.

El episodio es un reflejo de su salida en lo formal de Cancillería, pues este martes la cartera encabezada por el ministro Alberto Van Klaveren oficializó la renuncia de Herrera como la representante diplomática en Reino Unido, luego de que La Tercera destapara sus soterradas gestiones con el Gobierno Regional del Biobío, encabezado por Rodrigo Díaz, para impulsar un proyecto por US$ 5 millones. La propuesta incluía la construcción de un mercado de maderas en Santa Juana, pero fue detenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La embajadora de Chile ante Reino Unido, Susana Herrera, ha presentado su renuncia voluntaria al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la que ha sido aceptada. La Cancillería agradece el trabajo de Susana Herrera. La misión en Reino Unido seguirá funcionando con total normalidad, de acuerdo a las normas vigentes, y quedará temporalmente a cargo del encargado de Negocios”, informó el escueto comunicado que difundió Cancillería este martes.

Su renuncia se dio en el marco de su reunión con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, durante la tarde de este lunes. Herrera llegó hasta las dependencias de Teatinos 180 a las 17.00 horas.

El cara a cara entre De la Fuente y Herrera fue tenso, según conocedores de la conversación. En este sentido, la subsecretaria le pidió explicaciones por las cuestionadas gestiones para impulsar el proyecto en Santa Juana, a lo que la entonces embajadora habría respondido usando los mismos argumentos que declaró en entrevista con El Mercurio.

En dicho diario afirmó que “el proyecto no guarda ninguna relación con beneficios personales”, así como también que “les he comunicado (a Cancillería) sobre las fundaciones, sobre las reuniones, sobre este interés de las fundaciones del Rey Carlos III para realizar un proyecto en Chile desde el principio”. Con las presiones desde el oficialismo y la oposición, Herrera también planteó que “las acusaciones que están formulando en contra mía carecen de fundamento y son absolutamente falsas”, pero aseguró que “quizás le tuve que haber explicado más el detalle”.

Pero las presiones transversales -desde el oficialismo y la oposición- obligaron su salida. Herrera vinculó con sus declaraciones al mismo Rey Carlos III, lo que encendió mucho más la molestia del mundo diplomático.

Al mismo tiempo, tampoco gustó la cerrada defensa de Flavia Torrealba a Herrera, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), colectividad que impulsó su candidatura como diputada en 2021. Torrealba aludió a figuras diplomáticas como el embajador de Chile en Estados Unidos y exministro de Relaciones Exteriores Juan Gabriel Valdés: “(Susana Herrera) no solo cumplió estrictamente las normas, sino que además con éxito. Es lo que hace cada día Juan Gabriel Valdés y todos los embajadores del mundo(...). Supongo que Juan Gabriel Valdés pide autorización para cada reunión con empresarios que realiza... Supongo que lo tiene que autorizar la subsecretaria Gloria de la Fuente...”.

Sobre su salida, el canciller sostuvo esta jornada, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que “en el caso de la embajadora Herrera hay también otros elementos que han influido en la determinación de aceptar su renuncia. Y concretamente ahí destaco un elemento que es bastante central en estos momentos de la gestión de nuestras embajadas y que tiene que ver con el clima laboral. Nuestra embajada en Londres tenía un clima laboral complejo que estaba siendo informado a nuestra sede y había ya llamado nuestra atención una serie de situaciones laborales que estaban presentes y que suscitaron incluso el inicio de un sumario de carácter administrativo que no está concluido”.

Y agregó que “nuestra Cancillería supo de los alcances que estaba asumiendo el proyecto a través de una carta que fue suscrita por la embajadora y que fue dirigida al gobernador regional”. El titular de Relaciones Exteriores recalcó que “de los antecedentes que nosotros disponemos, no se desprende la existencia de un delito. No se desprende algo que vaya más allá de una falta administrativa”.

La historia detrás de su nominación

En el inicio de la administración del Presidente Gabriel Boric, Susana Herrera, fue uno de los 140 nombres que propuso la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, para ocupar cargos en el gobierno.

Su nominación, sin embargo, no pasó desapercibida. Su falta de currículum en materia diplomática incomodó al mundo vinculado a las relaciones exteriores, que miraron con disgusto cómo ejerció el cargo en una de las reparticiones internacionales más importantes. En este contexto molestaba en el mismo círculo las publicaciones que subía a sus redes sociales la entonces embajadora, quien de hecho cerró su cuenta de Instagram. Es por esto que sus gestiones para impulsar el proyecto de US$ 5 millones, sin seguir el conducto regular de Cancillería, fueron “la gota que rebalsó el vaso”.

Su nombramiento, además, no fue compartido con la directiva de Torrealba. Así lo asegura el entonces vicepresidente de la colectividad, Félix Bugueño (hoy diputado por Comunes): “A través de los medios me entero que cuando fui vicepresidente de la FRVS se nominó a esta persona como embajadora. La poca transparencia de algunos nombramientos fue uno de los puntos que gatilló mi renuncia al partido. Estos procesos se deben informar a la directiva del partido y a las bases. No la conozco ni de nombre ni su currículum”.

La senadora Alejandra Sepúlveda, militante de la FRVS cuando se nominó a Herrera, complementó que “creo que uno debería tener perfiles de cargo para determinadas embajadas. Ahora, yo no tengo mayores antecedentes de esta persona, no sé quién es, de dónde viene. Ni siquiera sabía que había una embajada que se le había dado a la FRVS”.

Tras la renuncia de Susana Herrera como embajadora, Torrealba indicó a que “Como FREVS lamentamos su alejamiento del cargo porque estábamos esperanzados en su gestión para recuperar los suelos en Santa Juana, localidad afectada brutalmente por los incendios forestales el año pasado y levantar un mercado de maderas apoyando la economía local en la zona. Esto ahora no va a suceder, perdiéndose esta posibilidad valiosa”.

Además, sostuvo que “si bien Susana Herrera presentó a Cancillería su renuncia en forma voluntaria, acatamos su decisión por cuanto da un paso al costado para no interferir con mayores críticas al Gobierno. Valoramos su entrega y profesionalismo mientras estuvo en su rol de embajadora y lamentamos su cuestionamiento, pese a no haber cometido faltas a la ética”.

Finalmente, la líder de la FRVS manifestó que “es necesario hacer un llamado a la cordura de los dirigentes políticos que sin ninguna reflexión ni información en profundidad se suman de forma vergonzosa al descrédito y afectación a la dignidad de las personas y permiten, dicho sea de paso, que vuelvan los mismos de siempre a los puestos de representación internacional. Parece ser que temas como la crisis climática y la economía circular no son entendidos ni valorados desde la Cancillería”.