“Gravísimo” e “inaceptable”: Boric reprocha marcaje que estarían sufriendo docentes de la U. de Chile y respalda a rectora Devés ante críticas

“No sabía del caso, me parece gravísimo”.

En Estocolmo, Suecia, el Presidente Gabriel Boric fue consultado por las acusaciones que han manifestado docentes del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, quienes han acusado que estudiantes que se encuentran en toma -movilizados en solidaridad con la toma del Artes Centro y la causa palestina- estarían autorizando su entrada a la casa de estudios mediante una marcación con pintura.

Al respecto, el Mandatario aseguró no estar al tanto de la situación, pero señaló que, de ser así, le parece “inaceptable”.

“Si eso es así, cosa que yo por lo menos no tenía información al respecto, me parece gravísimo. Me parece inaceptable marcar a una persona, profesor, estudiante, funcionario, trabajador, por pensar distinto, creo que es algo que no debe tener cabida ni en una universidad, ni en ninguna parte”, sostuvo.

En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que “quienes lo hacen, quienes hayan hecho algo así, insisto, desconozco el caso, pero de haber sucedido, merece el total repudio, no solamente de la comunidad universitaria, sino de todos quienes creamos en la libertad de expresión y en la democracia de nuestro país”.

El Presidente respaldó además a la rectora de la universidad, Rosa Devés, quien ha recibido críticas por parte de alumnos de la casa de estudios. A ello se suma que el fin de semana pasado un gran lienzo apareció colgado en el frontis de la Casa Central, donde aparecía un dibujo de la autoridad universitaria recibiendo un beso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El lienzo iba acompañado de la frase: “A romper la relación sionista, 76 años de colonización, 80% de la población desplazada, 40.000 muertos en 8 meses”.

Al respecto, Boric aseguró que tuvo la oportunidad de conversar con Devés en su gira a Europa, por lo que le “parece que hay un tema muy de fondo en la posición que ha planteado la rectora de la Universidad de Chile”.

“La universidad, particularmente la Universidad de Chile, tiene que ser un espacio donde, como decía Andrés Bello, todas las verdades se toquen y por lo tanto los puntos de vista se puedan debatir. Y se tienen que debatir sin lugar a dudas, sin amenazas, sin agresiones y sin coartar la libertad de expresión del otro”, manifestó.

En ese sentido, recalcó que ha “tenido una posición muy clara y contundente, respecto al conflicto hoy día en Gaza”.

“Creo que lo que está realizando el Ejército israelí en Gaza es una masacre. Creo que esto tiene que parar. Nos hemos hecho parte de la demanda que presentó Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia. Hemos respaldado las medidas de la Corte Penal Internacional que ha encargado como criminales de guerra a Netanyahu, su ministro de guerra, y también a los dos principales líderes de Hamas. Y por lo tanto, no tengo ninguna duda, respecto de cómo tenemos que actuar como país respecto a ese conflicto. Eso no puede significar que a quienes piensen distinto se les apunte, se les maltrate, se les humille o se les haga situaciones como la que usted ha mencionado aquí”.