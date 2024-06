Gobierno confirma llamado al orden a embajador Velasco: “Se ha excedido en sus competencias”

Desde Suecia, el Presidente Gabriel Boric confirmó este viernes que desde el gobierno llamarán al orden al embajador chileno en España, Javier Velasco, luego de que el representante diplomático señalara que, ante el debilitamiento de las relaciones con Israel producto del conflicto en Gaza, Chile podría buscar en ese país europeo un nuevo socio en el sector de defensa.

Sus palabras generaron duras críticas en el Congreso, desde donde cuestionaron que el representante se involucrara en tratativas que corresponderían al Ministerio de Defensa y no a un embajador. “Sus declaraciones son absolutamente imprudentes. Vamos a citar al canciller y a la ministra de Defensa a fin de que informen a la Comisión de Defensa sobre esta situación, porque hasta donde sabemos Chile no está buscando nuevos proveedores para terminar o cambiar a los proveedores que se han adjudicado los contratos existentes en esta materia”, reprochó el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Pedro Araya (PPD).

Frente a la situación, el Mandatario dijo que junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, están “totalmente alineados” respecto a la situación y que será el canciller quien “hará referencia al necesario llamado al orden que corresponde en un caso como este”.

El Presidente Gabriel Boric y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

Van Klaveren, por su parte, recordó que en su calidad de secretario de Estado es jefe director de todos los embajadores, incluyendo a Velasco. Por ello, le solicitó “un informe justamente para dar cuenta de lo que exactamente dijo y además del contexto en el cual lo dijo” para conocer su versión.

“Estoy pidiendo las explicaciones del caso. Obviamente, si las versiones que han circulado responden exactamente a lo que él dijo, creo que se ha excedido en sus competencias”, aseguró.

Medidas en contra de Velasco dependerán “de la versión que entregue”

Consultado a si tomarán otro tipo de medidas, considerando que no es la primera polémica protagonizada por el embajador, el ministro dijo que no puede adelantar aquello, ya que dependerá “de la versión que entregue y también del contexto en que dijo sus declaraciones”.

“Hay temas que son de competencia de embajadores, hay temas que no pertenecen directamente a la esfera de competencia de los embajadores. Eso hay que determinarlo según las circunstancias. No puedo decir nada más hasta no conocer su versión”, zanjó.

El embajador de Chile en España, Javier Velasco. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

El embajador de Chile en España emitió las polémicas declaraciones en un acto sobre Gestión de Marcas en Entorno Complejos, celebrado el miércoles en Madrid.

Allí se refirió a la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en marzo pasado, de excluir a las empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) 2024, reconociendo la importancia de la industria de Israel en el gasto militar chileno y apuntó a la necesidad de encontrar nuevos socios.