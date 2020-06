Heraldo Muñoz, presidente del PPD: “Si el gobierno no entrega un marco fiscal contundente me opondré a este acuerdo”

A una semana de que se cumpla el plazo para llegar a un acuerdo sobre el Plan de Emergencia, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señala que aún no entran al “área chica” de las conversaciones.

En ese sentido, el excanciller asegura que esa fecha no es “fatal” y que si bien los ministros han tenido una “actitud abierta”, aún está escéptico de la capacidad de escuchar del gobierno. Así, el timonel partidista afirma que el gobierno debe “atreverse” a hacer un gasto sustantivo para enfrentar la pandemia, de lo contrario, no estará disponible para apoyar un eventual acuerdo.

¿Qué expectativas tiene del plan de emergencia?

Las conversaciones han avanzado, pero de manera preliminar. Yo diría que no llegaremos a un acuerdo sobre un plan de emergencia, al menos que sea sustantivo para la gente. No voy a apoyar un acuerdo que no sea sustantivo en términos de traspasos de platas directas a los trabajadores, a los informales, a los sectores más vulnerables y la clase media. Esto no puede ser un ejercicio de conversaciones para la galería. El Presidente Piñera no quiso hablar de un gran pacto económico social porque, entre otras cosas, significaba discutir impuestos, justicia tributaria. Él lo que propone es un plan de emergencia y, por cierto, no nos podíamos restar, pero sigue pendiente un gran pacto económico social con mirada de mediano plazo.

Pero ustedes también hablaron de algo acotado. ¿Fue un error entonces?

Las circunstancias hoy no permitían abordar estos desafíos de más largo plazo. Y en ese sentido lo más razonable era centrarse en la emergencia. Eso no significa que los desafíos sociales profundos hayan quedado desplazados, siguen pendientes y si el gobierno de Piñera no actúa de una manera rápida y contundente, lo que podemos tener es una segunda ola de estallidos sociales y eso va a ser responsabilidad del Presidente.

Usted habló de un acuerdo sustantivo. Con lo que ha transmitido el gobierno, ¿se puede?

No me quiero anticipar al resultado de estas conversaciones. En el PPD hemos estado muy en contacto con el PS y con RD, y tenemos un planteamiento bien claro. Aquí hay que tener una política fiscal agresiva, hay que ponerse con recursos para la gente que está sufriendo. Pero esto cuesta plata. Este momento es cuando hay que atreverse a hacer el gasto, entendiendo que después hay recuperar los equilibrios fiscales. Se puede usar lo que está en el Fondo de Estabilización Económica y Social, o incurrir en un mayor endeudamiento.

Si el gobierno no entrega un marco fiscal suficiente, ¿eso lo van a aceptar como oposición?

Si no hay un planteamiento que signifique traspasos de ingresos de manera rápida a la gente, no voy a estar a favor de un acuerdo semejante. Y se lo diría a nuestros parlamentarios para que se opongan a él. Hoy es la hora de crear las condiciones para que la gente pueda subsistir, eso es lo primero, y luego para salvar empleos y ayudar a las pymes. Y si el gobierno no entrega un marco fiscal contundente, yo me opondré terminantemente a ese acuerdo, porque una cosa es ayudar, conversar y dialogar, que siempre ha sido mi disposición y la de mi partido, y otra es acordar cualquier cosa.

Los ministros que están en la negociación, ¿han estado a la altura?

Los ministros han estado en una actitud abierta y espero que escuchen, porque este gobierno no tiene capacidad de escuchar. Hay un buen diálogo, aunque ha habido roces por algunas situaciones, como esto de la comisión técnica de expertos, donde hubo una confusión de si estos asesores del ministro Briones eran también para los parlamentarios.

El gobierno dijo que el cambio de gabinete iba en pos de ayudar a la construcción del acuerdo. ¿Será así?

Nadie se compra este mensaje de que el cambio de gabinete era para ayudar al diálogo sobre un plan de emergencia, ni para fortalecer el diálogo político con la oposición. Este fue el típico cuoteo político para que RN vuelva a estar en La Moneda.

¿Pero cómo ve la llegada del ministro Monckeberg en lugar de Sichel?

En realidad el ministro Sichel había tenido una postura bastante dura en relación al planteamiento que hizo la oposición respecto al Ingreso Familiar de Emergencia, más cercana a la UDI. La llegada de Monckeberg significa que entra un político con experiencia y que tiene una buena relación con el presidente de RN, Mario Desbordes. Espero que eso se exprese en flexibilidad y apertura a las propuestas de la oposición.

¿Cómo ha visto la estrategia sanitaria del gobierno?

La estrategia ha sido errática y zigzagueante. Y por lo tanto, ha tenido un enorme costo sanitario. Si hay algo que rescatar, es que Mañalich ha entendido, muy tarde sin embargo, que lo que había que hacer era sustentar la política sanitaria en la red de atención primaria e incrementar los testeos.

¿Usted es de la opinión de que Mañalich debería renunciar?

Eso debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero el Presidente lo ha afirmado.

Esta semana se despachó la ley que restringe la reelección, la cual terminó incluyendo a los alcaldes y otras autoridades locales. ¿Se debe revertir esto último?

Me alegra que se haya aprobado el límite a la reelección y que rija de inmediato, porque esto abre el camino a la renovación y a rostros nuevos en la política. Respecto al tema de los alcaldes, la regla tiene que ser para todos los cargos de elección pública, aunque afecte a algunos que han hecho una tarea altamente evaluada por los vecinos. Nosotros como PPD no tenemos ninguna iniciativa para revertir esa decisión.

Pero el gobierno deslizó la idea de una ley corta, algo que buscan impulsar algunos sectores. ¿Eso lo desecharían?

Nuestra mesa nacional no ha considerado esa posibilidad de modo que no tenemos una decisión. Pero si se llegara a plantear, por lo menos tenemos un insumo que es que la bancada de diputados del PPD se opone a que se haga una excepción con los alcaldes.