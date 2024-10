INBA: Delegado Durán asegura que durante gestión de Hassler ha habido un mayor número de procesos sancionatorios

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió la mañana de este viernes la tragedia ocurrida el día miércoles en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) tras la manipulación de -aparentemente- una bomba molotov que terminó con más de una treintena de estudiantes quemados de diversa gravedad.

En conversación con Radio Universo, el delegado entregó cifras para abordar la situación, y destacó que su manejo ha hido mejorando.

“En el caso del INBA, quiero contar que el año 2023 hubo del orden de 12 acciones con mayor nivel de violencia, el año antepasado fue incluso superior, y este año sólo se habían producido cuatro salidas a la calle de estudiantes en acciones de este tipo, lo que da cuenta de que había un trabajo que efectivamente venía resultando bien, un trabajo dirigido por el equipo directivo y acompañado por el resto de la comunidad”, dijo.

En esa línea, sostuvo que “lo importante es cuál es el esfuerzo, la estrategia que se viene desarrollando que ayude a enfrentar esto, porque lo que queremos es que esto no ocurra, y en ese sentido el dato objetivo es que en 2022 hubo una cantidad de hechos de uso de bombas molotov, digamos, de salidas a la calle con expresiones violentas, el 2021 hubo una cantidad, el 2023 hubo una cantidad, y el 2024 es el año que ha habido, por lejos, menos hechos de esta naturaleza, cuatro”.

El Internado Nacional Barros Arana (INBA) de la comuna de Santiago. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

“De hecho, yo puedo asegurar, porque me corresponde la coordinación de los temas de orden público en los establecimientos educacionales, que el INBA efectivamente era uno de los establecimientos que menos problemas representaba en todo sentido, y se había ido consolidando un trabajo con la comunidad educativa, que había fortalecido una noción, vamos a decir, no violenta, y en ese sentido aparece esto como muy ajeno a la dinámica que se había ido consolidando, lo que no significa que no haya en otros establecimientos dinámicas que han ido aumentando”, agregó.

Dicho eso, el delegado destacó la gestión de la jefa comunal Irací Hassler. “Yo creo que aquí todo el mundo hoy elabora todo tipo de tesis y empieza a asignar responsabilidades, y yo tengo que ser muy responsable y muy justo. Lo cierto es que si uno mira la cantidad de procesos sancionatorios iniciados en el INBA y en todos los establecimientos educacionales, en este caso de Santiago, lo cierto es que durante la gestión de la actual alcaldesa ha habido un número mucho mayor de procesos sancionatorios objetivos que permitan que si hay personas responsables de hechos de esta naturaleza, efectivamente se determine quiénes fueron y se establezcan las responsabilidades, eso es objetivo y uno puede mirar los datos”.